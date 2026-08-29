Cincisprezece cetățeni din Iran și Irak au fost descoperiți ascunși în compartimentul de marfă al unui TIR oprit pentru control în apropierea podului Calafat-Vidin. Automarfarul, condus de un cetățean turc, circula pe ruta Turcia-Austria și, în acte, transporta apă și șervețele, informează Poliția de Frontieră.

Un şofer de TIR turc a încercat să intre în România cu 15 migranţi. Erau ascunşi printre apă şi şerveţele - Poliţia de Frontieră

Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei 07:30, pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe sensul de intrare în România. Polițiștii de frontieră de la Calafat, împreună cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova, au oprit pentru verificări un automarfar înmatriculat în România, condus de un cetățean turc.

Vehiculul transporta șervețele și apă și era sigilat. În urma unui control amănunțit, polițiștii de frontieră au constatat însă că în compartimentul de marfă se putea pătrunde prin îndepărtarea șuruburilor sistemului de închidere a ușilor semiremorcii, fără ca sigiliul vamal să fie deteriorat.

Automarfarul a fost desigilat, iar în interiorul semiremorcii au fost găsiți 15 bărbați ascunși printre mărfuri. Aceștia au declarat că sunt cetățeni ai Iranului și Irakului. Cei 15 au fost preluați pentru verificări și pentru stabilirea măsurilor legale.

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Polițiștii de frontieră au deschis o anchetă pentru trafic de migranți în cazul șoferului turc, iar cei 15 cetățeni străini sunt cercetați pentru trecerea frauduloasă a frontierei de stat a României. Cei 15 migranți au fost predați autorităților din Bulgaria.