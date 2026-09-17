Un pieton și un biciclist au fost răniți într-un accident produs pe Calea Griviței din Capitală. Potrivit Brigăzii Rutiere, o șoferiță de 56 de ani i-ar fi lovit în timp ce efectua o manevră de mers înapoi pentru a parca. Mașina a avariat și alte trei autoturisme staționate.

Accident pe Calea Griviței din Capitală. O șoferiță a dat cu spatele și a lovit doi oameni și trei mașini - DGPMB – BRIGADA RUTIERĂ

Accidentul a fost semnalat în jurul orei 11:35, printr-un apel la 112. Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, polițiștii au ajuns la fața locului și au început verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.

Un pieton de 23 de ani și un biciclist de 67 de ani au ajuns la spital

Din primele verificări ale polițiștilor, femeia de 56 de ani ar fi efectuat o manevră de mers înapoi pentru a parca. Din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, aceasta a surprins și a lovit un pieton aflat pe partea carosabilă. Ulterior, autoturismul a lovit și un biciclist care se deplasa pe carosabil și a avariat alte trei mașini staționate.

Articolul continuă după reclamă

În urma accidentului au fost răniți pietonul, un tânăr în vârstă de 23 de ani, și biciclistul, un bărbat de 67 de ani. Cei doi au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, potrivit Brigăzii Rutiere.

Șoferița, testată pentru alcool și droguri

Femeia aflată la volan a fost testată cu aparatele Alcooltest și DrugTest. Rezultatul pentru alcool a fost zero, iar testul pentru substanțe psihoactive a fost negativ, au transmis polițiștii. Pe durata cercetărilor efectuate la fața locului, traficul rutier a fost restricționat pe Calea Griviței, de la intersecția cu strada Iulia Hasdeu către Bulevardul Dacia.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.