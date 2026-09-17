Loto 6/49 joi 17 septembrie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 17 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 13 septembrie, Loteria Română a acordat 48.744 de câștiguri în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,82 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,87 milioane de lei (peste 928.100 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,08 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 869.200 de lei (peste 165.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 278.200 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 431.700 de lei (peste 82.100 de euro).

La tragerea suplimentară Joker de duminică, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 904.306,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Alba Iulia. De asemenea, la tragerea suplimentară Joker de duminică, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 97.986,77 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Brăila și din sectorul 4 , București.

La tragerea Noroc de duminică, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 84.004,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din sectorul 3, București.

La tragerea principală Loto 5/40 de duminică, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 52.686 de lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Craiova, iar celălalt online pe joaca.loto.ro. La tragerea suplimentară Loto 5/40 de duminică, 13 septembrie la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 56.331 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Rucăr, jud. Argeș.

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare