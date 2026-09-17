Imagini şocante care vin din judeţul Mureş. Protagoniştii? Doi copii de apoape 10 ani, unul dintre ei chiar fiul unui preot, aflaţi într-o tabără creştină au fost filmaţi cum se bat chiar în curtea lăcaşului de cult. Arbitrul? Prelatul care ar fi trebuit să aibă grijă de ei. Acesta nici măcar nu a încercat să aplaneze conflictul, ci mai grav, i-a îndemnat să se lovească şi mai tare. Totul a ieșit la iveală abia după ce unul dintre părinții celuilat minor a postat pe rețelele de socializare filmul bătăii. Atât superiorii omului bisericii, cât şi poliţiştii fac acum cercetări.

Imaginile revoltătoare au fost suprinse în curtea casei parohiale din Bălăuşeri, judeţul Mureş. Cei doi minori sunt filmaţi cum îşi împart pumni şi picioare sub privirile şocate ale celorlalţi copii care asistă ca la un meci de box. Preotul care ar fi trebuit să aibă grijă de ei, în loc să aplaneze conflictul îi îndeamnă să iasă în curte pentru a-și regla conturile. Mai mult, tot reprezentantul bisericii recunoaște cu seninătate că unul dintre protagoniști este propriul fiu, pe care l-a îndemnat să își ia revanșa în faţa amicului.

"Spontan, a fost o altercaţie între ei. După aceea am încercat să-i calmez. I-am întărâtat, înţelegeţi? Am găsit de cuviinţă să-şi ia revanşa celălalt copil. Nu mi-am dat seama că în curte o să fiu filmat", a declarat Szilagyi Tomas, preot paroh al comunităţii reformate din Bălăuşeri.

Abia după ce imaginile au devenit virale, preotul şi-a înţeles greşeala.

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"Eparhia şi Protopopiatul de care aparţin eu ,ca preot, fac cercetări şi s-a constituit un dosar. Dosarul urmează să fie înaintat în faţa unei comisii de disciplină şi eu răspund disciplinar. Eu îmi recunosc greşeala, n-am calculat bine ca adult şi ca părinte", a declarat Szilagyi Tomas, preot paroh al comunităţii reformate din Bălăuşeri.

Oamenii din comunitate sunt şi ei șocați de cele întâmplate.

"Sigur că nu e normal, mai ales că e preot, preot. Când eşti preot şi lucrează cu credinţă"

"Foarte, foarte rău. Un exemplu foarte negativ pentru oamenii din comună", spun localnicii.

Şi polițiștii s-au autosesizat imediat ce imaginile au apărut în spațiul public şi fac verificări. Preotul slujeşte de 15 ani, iar de aproximativ 7 ani este paroh în comunitatea din Bălăuşeri.