Actriţa Dana Tapalagă, cunoscută din "După dealuri", a murit la 57 de ani: "Mama a plecat"

Actriţa Dana Tapalagă, cunoscută din filmul „După dealuri”, a murit la 57 de ani după o grea suferinţă. Anunţul a fost făcut de fiica ei pe pagina sa de Facebook.

„Mama a plecat. Vă mulțumim din suflet pentru ajutorul pentru tot ajutorul în această perioadă”.

Vestea i-a şocat pe apropiaţi, care au ţinut să tranmsită mesaje de condoleanţe.

„Doamna Dana Tapalagă a plecat la Dumnezeu. E vestea care mi-a amuțit dimineața și sufletul. Am închis campania de fundraising de pe Galantom, suma rezultată din donațiile voastre este de 17.400 lei. În data de 14 iulie am transferat în avans, suma de 17.100 lei în contul dânsei. Situația era critică și nevoia financiară mare. Sâmbătă am mai făcut un transfer, sponsorizare pentru dânsa de la două societăți comerciale. Am primit de la fiul dânsei facturi medicale care justifică transferurile. Vă mulțumim pentru că ați însoțit-o cu gândul și sprijin financiar în ultima săptămână din viață! Îmi doresc ca, după chinul din ultimii ani, să își regăsească strălucirea într-o stea. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris pe Facebook Alina Botezatu.

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Cine este Dana Tapalagă

Născută la Botoșani, la 21 decembrie 1968, Dana Tapalagă și-a început activitatea artistică pe scena teatrului botoșănean încă din anul 1987. Ulterior, și-a desăvârșit pregătirea profesională la Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din București, pe care a absolvit-o în 1994.

În film a decutat în 1994, în producția Confesiune. De-a lungul carierei, a apărut în filme precum Ivan Turbincă (1996), Aerisirea (1997) și După dealuri (2012), regizat de Cristian Mungiu.

În paralel, a rămas o prezență constantă pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani, unde a interpretat numeroase roluri apreciate de public și de criticii de teatru.