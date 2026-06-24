Cinci tineri, suspectaţi că au golit cardul actriţei Adriana Trandafir. Ar fi făcut aproape 200 de tranzacţii

Cinci tineri, cu vârste între 19 şi 23 de ani, au fost reţinuţi de poliţiştii Capitalei într-un dosar de fraudă informatică. Aceştia sunt suspectaţi că ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei de 70 de ani şi ar fi făcut aproape 200 de tranzacţii, cu un prejudiciu estimat la 13.000 de lei. Potrivit informaţiilor Observator, persoana vătămată este actriţa Adriana Trandafir.

Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au făcut opt percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar privind acces ilegal la un sistem informatic şi efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Ancheta îi vizează pe cinci tineri, trei bărbaţi şi două femei, cu vârste cuprinse între 19 şi 23 de ani. Potrivit anchetatorilor, în perioada 7 ianuarie - 20 februarie 2026, aceştia ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei de 70 de ani şi ar fi folosit informaţiile pentru a face aproximativ 200 de tranzacţii financiare.

Prejudiciul estimat în dosar este de 13.000 de lei

Articolul continuă după reclamă

Surse Observator spun că banii ar fi fost folosiţi pentru cumpărături online şi servicii de zi cu zi. Tinerii şi-ar fi cumpărat produse cosmetice, haine şi mâncare şi ar fi plătit curse de ride-sharing.

Persoana vătămată în acest dosar este chiar actriţa Adriana Trandafir. Anchetatorii încearcă acum să stabilească modul în care suspecţii au intrat în posesia datelor sale bancare.

În urma percheziţiilor, cele cinci persoane bănuite au fost depistate şi duse la audieri. Ulterior, poliţiştii au dispus reţinerea lor pentru 24 de ore.

Acţiunea a fost desfăşurată de poliţiştii Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice, cu sprijinul Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, al poliţiştilor din IPJ Teleorman şi al jandarmilor din Teleorman. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.