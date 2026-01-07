Acuzaţii grave la Centrul de Reeducare Buziaş. Mai mulţi tineri, bătuţi şi abuzaţi de doi agenţi

Acuzaţii cumplite într-un centru educativ de minori din Buziaş, judeţul Timiş. Doi agenţi de penitenciar ar fi supus la abuzuri sexuale 6 minori închişi acolo. Informaţia ar fi fost raportată cu întârziere, după o anchetă făcută superficial, spun reprezentanţii sindicatului din domeniu. Deocamdată s-a declanşat o anchetă disciplinară, iar ulterior şi o anchetă penală, coordonată de procurori.

"Corpul de Control a constatat că şase minori au fost agresaţi sexual, cu vârste între 15, 16 şi 17 ani. Aceşti poliţişti de penitenciare îi băgau fie în biroul lor, fie într-un alt birou şi se uitau la ei şi după aceea le dădeau chiştoace, iar dacă refuzau erau dezbrăcaţi şi bătuţi. Lucrez de 17 ani în sistemul penitenciar, dar o asemenea gravitate, eu nu am văzut în viaţa mea", a declarat Cosmin Dorobanţu, lider de sindicat Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Faptele s-ar fi petrecut pe parcursul mai multor luni, iar implicați sunt șase minori cu vârste între 15 și 17 ani și doi agenți de poliție penitenciară. Aceștia, din urmă, i-ar fi constrâns pe tinerii care sunt aici la centrul de reeducare din Buziaș să întrețină acte sexuale între ei, asta în timp ce agenții priveau. Totul se întâmpla în birouri care nu erau monitorizate video, unde agenții băgau pe tineri sub pretextul că trebuie să facă curățenie.

Practic, cei care se supuneau primeau chiștoace de țigări, iar cei care protestau erau amenințați, dezbrăcați și ulterior bătuți. Abia când zvonurile acestea au început să se răspândească printre tineri, șeful de tură de la vremea respectivă a sesizat direcțiunea care a făcut o cercetare extrem de superficială, spun cei de la Administrația Națională a Penitenciarilor.

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, pentru că se tot vorbea de fapte de genul acesta, mai mulți ofițeri de la Serviciul de Reintegrare Socială au mers din nou la direcțiune care a demarat încă un control și așa au început să se confirme anumite informații. Se întâmpla în 28 noiembrie 2025 și chiar și așa a mai durat încă 12 zile până când directoarea acestui centru a anunțat oficial Administrația Națională a Penitenciarilor.

Imediat a fost trimis aici un corp de control care a audiat zeci de persoane și a încercat să afle exact ce s-a întâmplat. Procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Lugoj sunt cei care au deschis o închetă penală, au ridicat inclusiv imagini de pe camerele de supraveghere și au audiat la rândul lor mai mulți dintre cei implicați. Însă, în ciuda acuzațiilor extrem de grave, anchetatorii nu au emis până acum nici măcar o ordonanță de reținere.

Ancheta este desfășurată in rem. Cei doi agenți vizați de anchetă au fost retrași din activitatea operativă și mutați la penitenciarul din Timișoara. Directoarea centrului a fost obligată să își dea demisia, de altfel ultima sa zi aici este 15 ianuarie.

De asemenea, șefa sectorului operativ și șeful de tură au fost mutați la penitenciarul Arad. Acesta este al doilea incident deosebit de grav care se desfășoară la centrul de reeducare din Buziaș, după ce în vara lui 2023 un alt scandal zguduia centrul. Atunci au apărut înregistrări video cu minori bătuți cu bestialitate de către agenți, de către gardieni.

Cea care a făcut un denunț penal la vremea respectivă a fost chiar Alina Gorghiu, ministru al justiției, care a și concediat de altfel conducerea centrului atunci.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Impozite mai mari pentru maşini hibrid, decât pentru cele vechi. Vi se pare corect? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰