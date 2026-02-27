La o lună de la crima care a şocat o ţară întreagă, cazul lui Mario capătă proporţii şi mai mari. Patru persoane din cele cinci audiate au fost reţinute, aseară, pentru 24 de ore, într-un dosar de trafic de droguri.

Anchetatorii spun că aceştia ar fi fost sursa dealerilor, care au furnizat canabis copilului de 13 ani, ce şi-a ucis prietenul.

Procurorii au făcut ieri percheziţii la cinci adrese din Uivar, într-o singură locuinţă au găsit aproape un kilogram de cannabis şi 600 de grame de "cristal", un drog sintetic care crează dependenţă rapidă.

Între timp, anchetatorii au stabilit că cei doi adolescenţi din Timiş l-au ucis pe Mario au discernământ şi că ştiau foarte bine ce fac în momentul în care şi-au atacat prietenul, din cauza invidiei.

