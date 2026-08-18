Pericol în spital: un individ beat a distrus camera de gardă a unității din Găești și i-a amenințat pe medici. Bărbatul, care era deja monitorizat de poliție cu brățară electronică, a ajuns direct după gratii. Camerele de supraveghere au surprins tot episodul violent.

Individul de 24 de ani a fost adus de un echipaj SMURD în stare de ebrietate la spitalul din Găești. Nervos că nu este văzut imediat de un medic, bărbatul coboară de pe targă și începe să răstoarne tot în camera de gardă. Rudele nu reușesc să-l oprească.

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Personalul din triaj a alertat paza prin butonul de panică. Pacienții care erau în așteptare au fugit de frică.

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Individul i-a amenințat pe medici și asistente

"Noi am plecat de acolo când am văzut că devine agresiv, ne-a fost teamă să nu ne lovească, să nu ne îmbrâncească și am stat aici în hol, ne-am refugiat aici", explică Elena Alexandru, infirmier.

Nu e prima dată când personalul medical se confruntă cu astfel de cazuri

"Cel puțin o dată la două săptămâni personalul medical se confruntă cu astfel de amenințări, injurii și agresivitate", spune Alexandra Pavel, managerul Spitalului Orășenesc Găești.

"Am avut colegi care au fost agresați, de multe ori verbal, câteodată și fizic", povestește Alexandru Chițu, medic coordonator CPU Spitalul Orășenesc Găești.

Reporter: Vă e frică?

Ana Rădulescu, asistent șef: Uneori da, pentru că sunt imprevizibili. Nu mai au mintea lucidă și nu mai gândesc că sunt într-o instituție publică unde au venit să primească un ajutor.

Pacientul i-a amenințat și înjurat chiar și pe polițiști.

"Chemăm poliția, nici noi nu putem să le facem față", spune Ion Marian, agent de securitate.

Bărbatul avea deja brățară de monitorizare

Bărbatul avea deja brățara de monitorizare la picior după o altercație cu rudele sale. A ajuns acum după gratii, unde va rămâne cel puțin 30 de zile.

"Tânărul, în timp ce se afla în compartimentul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Orășenesc Găești, în calitate de pacient, ar fi manifestat un comportament agresiv și ar fi provocat distrugeri unor bunuri din incinta unității medicale. Totodată, ar fi adresat amenințări cu acte de violență unui medic aflat în exercitarea funcțiunii, în vârstă de 53 de ani", spune Iasmina-Georgiana Roșescu-Boboc, purtător de cuvânt IPJ Dâmbovița.

Individul ar putea fi judecat după o nouă lege intrată în vigoare în urmă cu două săptămâni, care presupune sancțiuni duble pentru cei care agresează personalul medical.