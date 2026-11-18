Un bărbat de 42 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi agresat sexual o adolescentă de 17 ani într-un autobuz din București. Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, suspectul a fost inițial reținut pentru 24 de ore.

"Pe 1 octombrie, Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat de către un bărbat cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, fiica sa minoră, în vârstă de 17 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat. Din cercetările şi investigaţiile efectuate s-a stabilit că, la data de 1 octombrie, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla într-un mijloc de transport în comun, profitând de imposibilitatea minorei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa, bărbatul ar fi atins-o cu mâna în zona genunchilor, fiind întrerupt de opoziţia fizică a acesteia, care s-a retras şi a început să ţipe", a transmis Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

În momentul în care minora a început să strige după ajutor, mai mulţi cetăţeni aflaţi în mijlocul de transport în comun au intervenit în sprijinul acesteia, ceea ce l-a descurajat pe agresor şi l-a făcut să renunţe.

"Apreciem spiritul civic şi promptitudinea de care au dat dovadă persoanele respective şi le mulţumim pentru implicare şi solidaritate", precizează Poliţia.

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Pe 15 noiembrie, poliţiştii Secţiei 17 au pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat şi condus la audieri.

"Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor", arată sursa citată.