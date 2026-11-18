Perturbatorii sistemului endocrin, omniprezenţi, reprezintă o "ameninţare globală tot mai mare" pentru sănătatea umană şi pentru mediu, avertizează un meta-studiu realizat de o agenţie a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), transmite miercuri AFP, citat de Agerpres.

Acest raport al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) şi al OMS privind "produsele chimice perturbatoare endocrine (PE)", care se bazează pe 14 ani de cercetări, estimează la peste 1.000 de miliarde de dolari pe an costurile pentru sănătate şi mediu asociate acestor substanţe.

"Dovezile ştiinţifice sunt clare: perturbatorii endocrini reprezintă o ameninţare globală tot mai mare pentru sănătatea umană şi pentru mediu", a avertizat acest meta-studiu, precizând că reglementările actuale sunt "inegale şi insuficiente".

Factorii perturbatori afectează sistemul endocrin prin imitarea sau blocarea funcţionării hormonilor

Ei se găsesc peste tot: în jucării, în produsele cosmetice, în construcţii sau chiar în îmbrăcăminte.

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Raportul, publicat marţi seara, este primul de o asemenea amploare dedicat PE şi stabileşte legături din ce în ce mai clare între aceste substanţe şi o gamă largă de afecţiuni.

În cadrul acestui meta-studiu au fost analizate mii de cercetări asupra substanţelor precum bisfenolii, ftalaţii şi parabenii.

Legăturile cele mai evidente vizează anumite boli neurologice şi probleme ale aparatului reproductiv, precum scăderea producţiei de spermatozoizi.

Dar există, de asemenea, din ce în ce mai multe indicii care sugerează o influenţă asupra diabetului de tip 2 şi a astmului, al căror număr de cazuri a crescut exponenţial la nivel mondial.

Studiu bazat pe 14 ani de cercetări: Costuri de peste 1.000 de miliarde de dolari anual pentru sănătate și mediu

"În măsura în care aceste schimbări au loc rapid, este puţin probabil ca ele să se explice în principal prin mutaţia genetică", indică meta-studiul.

Cu toate acestea, dovezile rămân "în fază incipientă" în ceea ce priveşte afecţiunile cardiovasculare.

PE sunt omniprezenţi şi pot afecta sănătatea chiar şi la concentraţii foarte scăzute, a subliniat Laura Vandenberg, coautoare a meta-studiului şi profesoară de ştiinţe ale sănătăţii mediului la Universitatea Massachusetts din Amherst, Statele Unite.

Printre categoriile cele mai expuse se numără lucrătorii din industria chimică şi din sectorul reciclării, în special în ţările în care reglementările sunt insuficiente.

În 2024, un studiu realizat de ONG-ul Reţeaua Internaţională pentru Eliminarea Poluanţilor (International Pollutants Elimination Network - IPEN) a dotat participanţii la cercetare cu brăţări din silicon care absorb substanţele chimice. Rezultatele au arătat că muncitorii din sectoarele deşeurilor de plastic şi reciclării din Thailanda şi Kenya erau expuşi la 20 de substanţe periculoase. Angajaţii din birouri, la cel puţin 11.

Până în prezent, au fost identificate aproximativ o mie de PE. Cu toate acestea, experţii susţin că numeroase substanţe chimice nu au fost studiate corespunzător şi că efectele lor rămân necunoscute.

Specialiştii sunt îngrijoraţi, de asemenea, de "sinergiile" care ar putea amplifica efectele asupra sănătăţii în cazul expunerii la mai multe PE din mediul înconjurător.

Pentru Frederic Leusch, profesor de toxicologie de mediu la Universitatea Griffith din Australia, provocarea "de un milion de dolari" este aceea de a afla la ce nivel de expunere la PE din mediul înconjurător apar efecte asupra sănătăţii.

Numeroase ţări au reglementat PE, adesea bisfenolul A, în special în produsele destinate copiilor.

Cu toate acestea, este dificil să se stabilească ce substanţe trebuie controlate şi începând de la ce nivel de expunere.

"Acest lucru îi sperie, într-o oarecare măsură, pe politicieni, deoarece este un domeniu extrem de complicat", a rezumat Ake Bergman, profesor pensionat de chimie de mediu, care a participat la ediţiile din 2002 şi 2012 ale acestui important raport.

La fel ca alţi experţi, el a reamintit că, pentru majoritatea PE, nu există un prag de expunere sigur cunoscut.

Într-un comunicat, Consiliul internaţional al asociaţiilor chimice a lansat un apel la o abordare de reglementare "bazată pe ştiinţă", care să "permită în acelaşi timp societăţii să beneficieze de produsele, tehnologiile şi inovaţiile esenţiale pentru viaţa modernă şi dezvoltarea durabilă".

"Trebuie să oprim creşterea producţiei de materiale plastice (...), să reducem expunerea la PE şi să interzicem cele mai nocive substanţe", a declarat Tracey Woodruff, coautoare a meta-studiului şi profesoară la Universitatea Stanford din California, Statele Unite.

"Chiar dacă avem mereu nevoie de mai multe cunoştinţe ştiinţifice, nu ne trebuie mai multe pentru a acţiona" în această privinţă, a afirmat ea.

Femeile cu niveluri ridicate în ceea ce priveşte doi poluanţi eterni prezintă un risc cu până la 93% mai mare de a dezvolta o formă agresivă de cancer de sân, constată un alt studiu realizat de Institutul Naţional de Sănătate (NIH) din Statele Unite.