Summit istoric în China. Președintele Xi Jinping l-a întâmpinat personal, miercuri, pe Donald Trump, la scara avionului, pe aeroportul din Shenzhen. Liderul chinez i-a întors astfel gestul făcut de președintele american pe 24 septembrie, când Trump l-a așteptat personal la sosirea în Statele Unite. Vladimir Putin a ajuns și el în China, în cursul nopții, pentru întâlnirea în trei cu cei doi lideri.

În China, unde protocolul este respectat cu strictețe, prezența lui Xi Jinping pe covorul roșu din Shenzhen subliniază importanța pe care Beijingul o acordă relației bilaterale cu Statele Unite.

Liderul de la Beijing l-a întâmpinat pe Donald Trump la coborârea din avion și l-a îmbrățișat, într-un gest neobişnuit în protocolul diplomatic chinez, potrivit BBC, prin care Xi îi întoarce ospitalitatea oferită de președintele american în urmă cu două luni. Este considerat primul caz în care Xi primește personal la aeroport un lider străin de când ocupă funcția de președinte.

În septembrie, Donald Trump l-a întâmpinat pe liderul chinez la baza militară Andrews, într-o abatere rară de la protocolul american. A fost pentru prima dată în aproximativ 60 de ani când un președinte al Statelor Unite a primit personal, la această bază, un lider străin de același rang. Precedentul datează din 1962, când John F. Kennedy l-a întâmpinat pe premierul britanic Harold Macmillan. Excepție fac vizitele Papei. În 2015, Barack Obama l-a primit aici pe Papa Francisc.

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De obicei, primirea liderilor străini la aeroport este lăsată în sarcina unor oficiali americani de rang inferior, fără o ceremonie deosebită.

Gest fără precedent făcut de Xi Jinping

Acum, Xi Jinping a ales să facă același lucru pentru Donald Trump. Gestul este unul atent calculat, în condițiile în care președintele american acordă o importanță deosebită recunoașterii personale, ceremoniilor și statutului. Prin faptul că nu a delegat primirea, liderul chinez îi transmite că este un oaspete important și încearcă să creeze o atmosferă favorabilă negocierilor.

Discuțiile dintre cei doi ar urma să vizeze subiecte sensibile precum comerțul, Taiwanul și tehnologia. Xi își poate permite însă să îi ofere această primire lui Trump și pentru că Beijingul controlează deja organizarea și cadrul summitului fără precedent la care vor participa cei trei lideri.

Putin a ajuns deja în China și a avut prima întâlnire cu Xi

Vladimir Putin a ajuns la Shenzhen în primele ore ale zilei de miercuri, pentru summitul APEC. Înaintea reuniunii în trei, liderul rus a avut o întrevedere bilaterală cu Xi Jinping, în cadrul căreia cei doi au lăudat relațiile dintre țările lor.

Liderul chinez a descris relațiile dintre Beijing și Moscova drept "stabile ca un munte, neclintite de furtuni". Potrivit agenției de stat Xinhua, Xi a afirmat că parteneriatul dintre cele două țări a adus mai multă stabilitate și certitudine într-o lume marcată de turbulențe și schimbări. El a cerut, totodată, consolidarea cooperării și identificarea unor noi domenii de colaborare.

Cei doi lideri au transmis mesaje asemănătoare și au lăudat relația bilaterală, fără ca Beijingul să formuleze critici publice la adresa Moscovei pentru războiul din Ucraina. După discuții, Putin și Xi urmau să viziteze Universitatea din Shenzhen și să participe la o cină de gală.

Presa rusă: Pentru Putin, summitul e deja o victorie diplomatică

Liderul de la Kremlin a declarat că se așteaptă ca întâlnirea cu Xi Jinping și Donald Trump să aducă beneficii importante. În presa rusă, summitul a fost deja prezentat drept o victorie diplomatică pentru Putin, chiar și numai prin faptul că această reuniune are loc.

În 2022, după declanşarea războiului din Ucraina, președintele rus a fost izolat pe plan internațional, iar liderii occidentali au încercat să limiteze contactele cu acesta. Acum, Putin urmează să stea la aceeași masă cu liderii Statelor Unite și Chinei, fără să fi făcut concesii în privința Ucrainei. Moscova refuză în continuare să accepte un acord amplu de încetare a focului și continuă războiul împotriva țării vecine.

Locuitorii din Shenzhen s-au adunat să-l vadă pe Trump

Vizita președintelui american a stârnit interes și printre locuitorii orașului Shenzhen, care s-au adunat de-a lungul traseului coloanei oficiale pentru a-l vedea pe Donald Trump. Măsurile de securitate și supravegherea au fost intensificate în mai multe zone, înaintea summitului.

"Sper că venirea domnului Trump aici poate deveni o punte între Statele Unite și China", a declarat un tânăr care aștepta în apropierea hotelului președintelui american.