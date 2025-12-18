Antena Meniu Search
Adolescentă violată pe un câmp, în judeţul Iaşi. Un minor de 16 ani şi un tânăr de 18 ani, reţinuţi

Un băiat de 16 ani şi un tânăr de 18 ani au fost reţinuţi pentru viol şi pornografie infantilă, după ce minorul a filmat şi a distribuit apoi pe reţele de socializare imagini cu tânărul care întreţinea raporturi sexuale cu o adolescentă pe care ar fi agresat-o şi imobilizat-o, pe un teren viran din apropierea unei localităţi din judeţul Iaşi. Joii, Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Iaşi, cu propunere de arestare preventivă a celor doi, pentru 30 de zile, informează news.ro.

18.12.2025
Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, au cercetat două persoane, cu vârste de 16 şi 18 ani, pentru viol săvârşit asupra unui minor, complicitate la această infracţiune şi pornografie infantilă.

Fapta s-ar fi petrecut în luna noiembrie

Din probele administrate a reieşit că, în luna noiembrie 2025, pe un teren viran din apropierea unei localităţi, din judeţul Iaşi, persoana de 18 ani, exercitând acte de violenţă şi imobilizând-o, ar fi constrâns o minoră, în vârstă de 15 ani, să întreţină mai multe raporturi sexuale.

În acest context, persoana de 16 ani ar fi încurajat-o pe cealaltă persoană cercetată şi i-ar fi oferit anumite indicaţii, timp în care ar fi realizat, cu telefonul mobil, un material video în care victima minoră ar fi apărut în ipostaze sexuale explicite, ulterior distribuind, prin intermediul unor reţele de socializare, aceste imagini. În urma a două percheziţii făcute la locuinţele celor doi, poliţiştii au descoperit şi ridicat dispozitive de stocare a datelor.

La data de 17 decembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea celor două persoane, iar joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile. Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Leţcani.

