Guvernul a anunţat că va menţine fondul de burse pentru studenţi la nivelul anului precedent. Asta înseamnă că tinerii vor primi aceleaşi sume pe care le-au încasat până acum, în ciuda protestelor pe care le-au desfăşurat în ultimele luni. Bursa socială, de exemplu, reprezintă 925 de lei.

Fără bani în plus pentru bursele studenților. Decizia care ar putea goli amfiteatrele - FOTO - Redd Francisco, via Unsplash

Astfel, în anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se mențin la nivelul lunii decembrie 2025.

Asociaţia studenților transmite că în anul 2025 fondul de burse s-a înjumătăţit, deci 44 de mii de studenți au rămas fără burse. Mai mult, studenții nu mai primesc banii pe tot parcursul anului calendaristic, ci doar cât timp au cursuri.

România și-a asumat la nivelul Uniunii Europene o țintă de 30 la sută în ceea ce priveste populația cu studii superioare. Abandonul universitar însă este, în aceste condiții, un risc iminent.

Studenții își caută de muncă, pentru a compensa bursele tăiate

Fără burse și cu taxe mai mari la universităţi, studenţii n-au încotro şi îşi caută un loc de muncă. Oferta e limitată și șanse reale au doar cei din anii terminali. Mulţi caută joburi part time şi nu renunţă la timpul pentru distracţie.

Mara, studentă în anul doi la Facultatea de Științe Economice, caută un job în marketing. Nu poate lucra mai mult de 4 ore pe zi și, pentru moment, pune experiența mai presus de bani.

"Am căutat mai mult un intership pentru facultate, pentru că programul nu îţi permite neapărat să ai un full-time job şi mai puţin part-time ai găsi. Mi-ar plăcea şi un job part-time dacă ar fi, dar din câte am observat sunt foarte puţine variante" a explicat Mara.

Un studiu arată că doar 2,3% dintre tinerii din România lucrează în timp ce studiază, față de peste 25% cât este media Uniunii Europene.

Universitatea care ajută financiar studenții din fonduri proprii

Dacă anul trecut aproape jumătate dintre studenți se bucurau de cel puțin o bursă, anul acesta banii de la minister s-au subțiat drastic: doar unul din patru tineri mai primește sprijin financiar.

Pentru a evita abandonul şcolar, Universitatea de Științele Vieții, oferă burse din resurse interne, o masă caldă la cantină, dar și cazare în cămine. Toate acestea sunt posibile datorită proiectului "Fii tu primul!", care le întinde studenților o mână de ajutor exact când au mai mare nevoie.

