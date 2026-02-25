După ororile din adăpostul din Suraia, un nou caz de cruzime a fost filmat în Iaşi. În comuna Răducăneni, un căţel nevinovat a fost abandonat într-un mod greu de descris.

Un bărbat dintr-un sat vecin a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce aduce animalul cu căruţa.

Apoi, patrupedul, deja strâns cu o bucată de sârmă, este coborât în faţa unei gospodării. Fără nicio ezitare, individul leagă câinele de gard şi pleacă, lăsându-l captiv, speriat şi neajutorat.

Proprietarul casei, îngrozit de cele întâmplate, a alertat imediat autorităţile. Făptaşul a fost găsit şi amendat cu o mie de lei.

