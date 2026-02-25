Video Cățel legat cu sârmă și abandonat la poarta unei case de propriul stăpân, în Iaşi. Scena, filmată
După ororile din adăpostul din Suraia, un nou caz de cruzime a fost filmat în Iaşi. În comuna Răducăneni, un căţel nevinovat a fost abandonat într-un mod greu de descris.
Un bărbat dintr-un sat vecin a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce aduce animalul cu căruţa.
Apoi, patrupedul, deja strâns cu o bucată de sârmă, este coborât în faţa unei gospodării. Fără nicio ezitare, individul leagă câinele de gard şi pleacă, lăsându-l captiv, speriat şi neajutorat.
Proprietarul casei, îngrozit de cele întâmplate, a alertat imediat autorităţile. Făptaşul a fost găsit şi amendat cu o mie de lei.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰