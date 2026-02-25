Antena Meniu Search
Video Cățel legat cu sârmă și abandonat la poarta unei case de propriul stăpân, în Iaşi. Scena, filmată

După ororile din adăpostul din Suraia, un nou caz de cruzime a fost filmat în Iaşi. În comuna Răducăneni, un căţel nevinovat a fost abandonat într-un mod greu de descris. 

de Redactia Observator

la 25.02.2026 , 08:05

Un bărbat dintr-un sat vecin a fost surprins de o cameră de supraveghere în timp ce aduce animalul cu căruţa.

Apoi, patrupedul, deja strâns cu o bucată de sârmă, este coborât în faţa unei gospodării. Fără nicio ezitare, individul leagă câinele de gard şi pleacă, lăsându-l captiv, speriat şi neajutorat.

Proprietarul casei, îngrozit de cele întâmplate, a alertat imediat autorităţile. Făptaşul a fost găsit şi amendat cu o mie de lei.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

catel iasi sarma abuz animale protectia animalelor
Înapoi la Homepage
Observator » Evenimente » Cățel legat cu sârmă și abandonat la poarta unei case de propriul stăpân, în Iaşi. Scena, filmată