Laura Mihai are 29 de ani şi nu s-a gândit niciodată că un simplu video pe Tiktok, în care prezenta producţia din solar, îi va aduce şi faimă, şi clienţi.

"Am făcut o pagină de TikTok pentru fermă unde am postat un clip. Țin minte că a făcut vreo 70 de mii de vizualizări de pe o zi pe alta. Afacerea a pornit la ideea tatălui meu, deoarece sora mea mai mică avea probleme de sănătate de la alimentele pe care le cumpăram", a povestit Laura Mihai, antreprenor.

Şi uite aşa, de la o lădiţă cu ardei şi una cu roşii a ajuns să aibă acum 10 hectare cu mii de soiuri de plante.

TikTok, platforma de promovare a antreprenorilor

"Rețeta succesului este să nu renunți. Până găsești publicul tău și conținutul tău care se potrivește, să încerci", a declarat Laura Mihai, antreprenor.

Pe Tik Tok a mizat şi Lidia, o tânără din Târgu Mureş care şi-a transformat pasiunea pentru haine într-o afacere de succes.

"Ideea a venit din dorința de socializare și de a le transmite doamnelor că orice ținută se poartă cu încredere și stil. Este foarte greu, având în vedere că am trei fetițe mici. Uneori trebuie să facem sacrificii ca să ne îndeplinim visele. Dar, cu multă organizare, sprijin și iubire, reușesc", a povestit Lidia.

Antreprenoareaşi-a format comunitatea ei pe platformă, iar acum a reuşit să-şi deschidă şi propriul magazin. Zilnic îi trec pragul zeci de clienţi - şi online, şi offline.

Puterea Tik Tok i-a luat prin surprindere şi pe doi tineri din Bucureşti. Într-o seară, dintr-o joacă, au postat un clip în timp ce fac un produs banal, dar care s-a dovedit extrem de căutat. Acela a fost momentul când vizualizările au explodat iar viaţa lor s-a schimbat radical.

8,1 milioane de români folosesc aplicația în fiecare lună

"Acel clip a avut undeva la 2,3 milioane de vizualizări. Efectiv dădeam refresh și vizualizările tot creșteau. Pe măsură ce veneau vizualizările, apăreau și comentariile. A fost ceva la care nu ne-am așteptat nicio clipă", au povestit Alina și Alex.

Alina şi Alex sunt împreună de 13 ani şi au pornit afacerea handemade cu lumânări şi odorizante în urmă cu patru ani. Totul a început modest, chiar în bucătăria lor, unde Alina topea ceara într-o oală obișnuită, experimentând arome și forme.

"Era o lumânare foarte urâtă, avea numai găuri în ea. Am topit ceara respectivă, am pus-o într-o oală și am turnat-o. De acolo a început toată pasiunea mea: să descopăr arome, să văd cum poate să miroasă bine și la noi", a povestit Alina.

Acum, cuplul a ajuns să onoreze zeci de comenzi pe zi.

"Am depășit vânzările de anul trecut în aproximativ 3 luni din acest an. A fost anul viralității. Am lucrat câte 16 ore pe zi ca să împachetăm comenzile și am avut 500 de comenzi în două săptămâni", a declarat Alina.

Conform ultimelor date publicate de TikTok, 8,1 milioane de români folosesc aplicația în fiecare lună.

