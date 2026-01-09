Antena Meniu Search
FIFA anunţă un acord cu TikTok pentru Cupa Mondială din 2026

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a anunţat joi că a semnat un acord cu platforma de divertisment TikTok pentru a îmbunătăţi acoperirea Cupei Mondiale din această vară.

de Redactia Observator

la 09.01.2026 , 12:48
FIFA a declarat că acordul ''va duce la un nivel sporit de colaborare şi integrare'', permiţând TikTok să ofere o acoperire mai cuprinzătoare a Cupei Mondiale, inclusiv conţinut original sporit, poziţionând în acelaşi timp platforma ca un hub central pentru fani şi creatori pe tot parcursul turneului, conform ESPN.

Cele două organizaţii au colaborat anterior la Cupei Mondiale feminine din 2023, despre care FIFA a spus că a generat zeci de miliarde de vizualizări pe TikTok.

În cadrul noului parteneriat, TikTok va putea transmite în direct părţi selectate ale meciurilor Cupei Mondiale, va putea publica mai multe clipuri atent selectate şi va putea accesa conţinut produs de FIFA special pentru platformă.

FIFA a declarat, de asemenea, că va lansa pentru prima dată un program pentru creatori, oferind unui grup select de creatori TikTok la nivel global acces în culise în timpul turneului, inclusiv la conferinţe de presă şi sesiuni de antrenament ale echipelor.

