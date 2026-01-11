Un bărbat din Suceava a ales o formă neobișnuită de protest față de majorarea taxelor locale: s-a prezentat la administrația financiară cu cinci kilograme de monede pentru a-și plăti impozitul, scrie News.ro. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale, unde imaginile au atras rapid atenția.

Un sucevean şi-a plătit impozitul cu 5 kg de monede, în semn de protest: "Număratul trebuia să-l facă şefii!" - Captură TikTok

Suceveanul a postat pe TikTok două clipuri video - "Plătiţi-vă taxele part 1" şi "Plătiţi-vă taxele part 2" - în are arată cum a mers la administraţia financiară pentru a-şi plăti dările către bugetul local în monede. El a pregătit de acasă pungi cu sumele exacte pentru plata gunoiului, punând în pungi, amestecate, monede de diverse valori, şi a mers la administraţia financiară spre finalul programului de lucru.

Funcționara a cerut un cântar adus din trezorerie

Funcţionara de la ghişeu i-a cerut să aştepte, explicându-i că e nevoie de un cântar care a trebuit adus din trezorerie.

Articolul continuă după reclamă

"Ne-aţi ajutat foarte mult, nu?" îi spune angajata de la ghişeu, la care contribuabilul îi răspunde: "Păi tocmai! Altundeva nu aveam unde să îi schimb. Ce să fac eu, doamnă, că nu mi-i schimbă nimeni, nicăierea. Ăştia nu-s tot bani româneşti?".

Angajata îi sugerează bărbatului să schimbe banii la un aparat amplasat la un supermarket, iar acesta glumeşte Cu ea: "Haideţi că vă aştept, dacă, mergeţi dumneavoastră şi stau eu aici!".

"Aţi făcut-o intenţionat, dar nu-i nicio problemă", spune funcţionara, la care suceveanul răspunde, râzând: "Haideţi, doamnă că nu am făcut intenţionat, credeţi-mă, ăştia-s banii pe care-i am strânşi, că am o grămadă de dări de dat. Nu vă supăraţi pe mine, chiar ăştia-s banii pe are îi am în momentul ăsta, ce să fac cu ei? (...) Nu aveam bani disponibili pentru primărie mai mari, vă spun sincer! Şi aşa am veni cu greu şi ăştia, că-s cinci kilograme. Dar ăştia, măcar îi dau din toată inima, credeţi-mă!", spune contribuabilul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Bărbatul a anunţat că se va prezenta la fel la anul

El le-a anunţat pe funcţionare că la fel va plăti şi anul viitor şi că, în acest an, mai are de plătit 15.000 de lei, pe care îi va plăti tot în monede, la care una dintre angajate i-a sugerat să vină cu monede de 10 lei.

În postarea de pe reţeaua de socializare el şi-a manifestat "respectul real pentru doamnele de la ghişeu" care au numărat banii.

"Număratul trebuia să-l facă şefii!", a scris contribuabilul.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰