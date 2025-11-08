Urmărire cu peripeţii pe străzile din Galaţi. O autospecială de poliţie aflată în misiune a lovit o maşină parcată, care, la rândul ei a lovit altă maşină parcată. Totul s-a întâmplat în timp ce agenţii încercau să prindă un şofer care nu a oprit la semnalele poliţiştilor.

Accidentul rutier în care a fost implicată maşina de poliţie şi agentul de la volan a avut loc pe strada Regiment 11 Siret din Galaţi. Agenţii de Poliţie se aflau în urmărirea altui şofer, care a refuzat să oprească la semnalele lor, undeva la câteva străzi distanţă faţă de acest loc.

Accident în misiune

Au pornit în urmărirea acestua, iar în acest loc agentul de poliţie a pierdut controlul volanului şi a lovit maşina parcată, care la rândul ei a lovit cealaltă maşină, parcată şi ea regulamentar. Imediat un alt echipaj de poliţie de la Brigada Rutieră a venit la faţa locului, l-au testat pe colegul lor pentru consum de alcool sau alte substanţe interzise, iar rezultatele au fost negative.

În ceea ce priveşte şoferul care era urmărit în momentul respectiv, acesta a reuşit să scape.

