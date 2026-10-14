Al treilea RO-Alert în Tulcea, într-un interval de 12 ore. Posibilă incursiune de drone în nordul judeţului

Miercuri după-amiază, populația din nordul județului Tulcea a primit un nou mesaj RO-Alert de posibilă incursiune de drone. Acesta este al treilea astfel de mesaj în circa 12 ore.

În alerta extremă transmisă în jurul orei 17:39, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în adăposturi civile sau în interiorul casei, departe de geamuri şi de pereţi exteriori.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se menţionează în mesajul RO-ALERT transmis de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă după notificarea transmisă de Centrul Naţional Militar de Comandă al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).

În această dimineaţă, în mai puţin de patru ore, populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit două alerte extreme de incursiune de drone, durata totală aproximativă a acestora fiind de două ore şi 21 de minute.

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Începând de luna trecută, după mesajele RO-ALERT transmise populaţiei pe fondul războiului declanşat de Rusia, autorităţile naţionale trimit la finele fiecărei alerte şi mesaje de încetare a alarmei extreme, în condiţiile în care durata fiecărei alarme este diferită.

În timpul celei de-a doua alarme din ziua de miercuri, o dronă a evoluat pentru scurt timp în spaţiul aerian naţional, în apropierea oraşului Sulina, deasupra Mării Negre, după care a intrat în spaţiul aerian ucrainean, unde a fost doborâtă, potrivit Ministerului Apărării Naţionale.