Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, vineri, un mesaj RO-Alert, fiind avertizaţi cu privire la o posibilă incursiune a dronelor. Ei au fost sfătuiţi să se adăpostească şi să îşi păstreze calmul.

Alertă de drone în nordul judeţului Tulcea. Cetăţenii, sfătuiţi să se adăpostească - arhivă

”La 10:32 a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, scrie News.ro.

Cetăţenii au fost sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori.

"ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul RO-Alert.