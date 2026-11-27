Primarul municipiului Baia Mare Doru Dăncuș a povestit, la Antena 3 CNN, coșmarul prin care a trecut după ce ar fi fost atras într-o capcană și sechestrat de mai multe persoane. Edilul a relatat cum a fost încătușat, intimidat și obligat să consume o substanță suspectată a fi cocaină, totul fiind filmat pentru a putea fi compromis public. În interviu, acesta a oferit detalii despre cererile pe care agresorii i le-ar fi impus, legătura conflictului cu mai multe construcții ilegale din Baia Mare și momentul în care a decis să denunțe faptele autorităților.

Primarul din Baia Mare a fost atras într-un bloc din cartierul Drumul Taberei de Anca Vigh, fiica unui poliţist şi fostă inspectoare la primărie sub pretextul că vrea să se angajeze din nou.

"A spus că nu este bine să ne expunem și că ar fi mai bine să ne vedem la ea acasă. Într-un final, am acceptat, pentru că o cunoșteam și nu aveam absolut nicio reținere. Nu am întâlnit acea persoană. În momentul în care am intrat în locația respectivă, după un minut-două, au căzut peste mine trei persoane: două mascate și una care nu era mascată. Am fost încătușat, mi s-a pus un căluș în gură și au început discuțiile pe un ton amenințător, intimidator, însoțite de mici acte de violență fizică. Mi-au pus în față un to-do list, practic, cu cinci cerințe, dintre care primele două", a povestit primarul.

Indivizii care l-au atacat erau în apartament, într-o cameră alăturată. Potrivit lui Doru Dăncuș, aceştia ar fi apropiaţi ai fostului primar Cătălin Cherecheș.

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"Era undeva în jurul orei 00:00 și, efectiv, nu am știut ce se întâmplă. M-au pus la podea, m-au încătușat și mi-au pus călușul în gură. După aceea a început un dialog cu persoana care nu era mascată, pe care am recunoscut-o ca fiind numitul Raul Chiș, de aici, din Baia Mare, cu care, de-a lungul ultimilor ani, am avut diverse interacțiuni. Prin intermediari sau personal, a încercat să obțină anumite favoruri administrative de la subsemnatul, propunându-mi diverse favoruri pentru a-i autoriza anumite construcții care au fost ridicate ilegal. Acești doi indivizi sunt apropiați de fostul primar Cherecheș, așa cum s-a spus astăzi. Au fost apropiați în momentul în care s-a făcut acea construcție, prima construcție de la care a pornit acest scandal. Ulterior, s-au certat pentru că nu s-a mai putut autoriza acea construcție. După ce fostul primar, fostul edil, a plecat în exil și eu am preluat conducerea Primăriei municipiului Baia Mare, au crezut că îi voi ajuta să autorizeze acea construcție. Evident că nu am putut face acest lucru, pentru că era profund ilegală. În aceste condiții, au încercat, prin diverse metode de intimidare, să mă determine să îi ajut și să le rezolv problemele în ceea ce privește acea construcție. Ulterior, au mai construit și alte imobile, în perioada în care eram și eu primar, respectiv primar interimar. În momentul de față sunt aproximativ zece imobile construite ilegal. Am sesizat de fiecare dată atât organele de cercetare penală, pentru nerespectarea măsurilor complementare, cât și colegii mei de la Disciplina în Construcții, care au aplicat de fiecare dată sancțiunile contravenționale pentru lipsa autorizației de construire. În acest fel s-a ajuns la acea pagină de pe rețelele de socializare. Se spune că fostul primar făcea, din închisoare, politica editorială a acelui jurnal băimărean și că s-au reîmprietenit cu frații Chiș. Nu am dovezi concrete în acest sens", a spus primarul din Baia Mare.

Lista de cerinţe a atacatorilor

Atacatorii ar fi avut o listă cu 5 cerinţe. După ce l-au convins să accepte o parte din ele, ar fi încercat să îl umilească simulând un act sexual.

"Au spus cinci lucruri și, prima dată, trebuia să le îndeplinesc pe primele două, după care au spus că o să mai ceară alte trei. Nu știu care erau celelalte trei, dar cert este că, din dialogul pe care l-am purtat sub supravegherea anchetatorilor, unul dintre ele aproape că mi-a fost deja cerut. Mai precis, să fac un joc de glezne, cum s-ar spune, în tot ceea ce înseamnă procesele pe care Primăria municipiului Baia Mare le-a intentat împotriva societăților și împotriva acestor persoane. Mai precis, să îi favorizez cumva sau să cerem judecarea în lipsă, ca să își poată susține cauza, astfel încât construcțiile să nu fie demolate. Acest lucru a reieșit din înregistrarea pe care am făcut-o și din dialogul pe care l-am purtat. Eu le-am spus că nu pot să le autorizez acea construcție, pentru că efectiv nu se poate. Este construită în extravilan, nu are avizele instituțiilor avizatoare și nu se poate. Le-am spus că, și dacă mă omoară, eu nu am cum să le promit că pot să autorizez acea construcție. Atunci au spus că nu este nicio problemă. Dacă nu se poate, nu se poate. O să vedem noi ce o să facem ulterior. Dar, în prima fază, cele două cerințe trebuie să le duc la îndeplinire, că altfel nu mai scap de acolo. După ce am spus că o să îndeplinesc cele două cerințe, am crezut că am scăpat și le-am spus să mă lase. Mi-au spus că nu mă lasă, pentru că aș scăpa prea repede și au încercat să mă umilească, oarecum, simulând un act sexual. Atunci m-am zbătut și a sunat cineva la ușă. În momentul în care s-a sunat la ușă, mi s-a pus un cuțit la gât și am fost amenințat cu un electroșoc, să nu spun niciun cuvânt. După ce a plecat persoana de la ușă, repet, am crezut că lucrurile o să se liniștească și că o să-mi dea drumul", a povestit Doru Dăncuș.

Cum l-au forţat să se drogheze

Dar coşmarul a continuat. Atacatorii l-ar fi obligat să se drogheze.

"M-au întrebat dacă mă droghez. Am spus că nu m-am drogat în viața mea și au spus că este momentul să fac și acest lucru, pentru că ei vor să mă facă vedetă la posturile de televiziune. Am precizat de la început: din momentul în care am fost încătușat, am fost filmat în permanență de către una dintre persoanele care purtau cagule. Repet, am spus că nu vreau să mă droghez și m-au forțat. Mi-au servit, de pe o farfurie, o substanță. Nu am știut că este drog sau altceva. Am fost forțat să prizez. Am prizat o dată, m-au forțat încă o dată, dar nu am mai reușit să trag și au spus că este suficient pentru ei. Aveau suficiente dovezi cu care să mă șantajeze și să mă compromită dacă voi spune ceea ce s-a întâmplat în acea încăpere și dacă nu voi duce la îndeplinire ceea ce mi-au cerut", a mărturisit primarul din Baia Mare.

După ce a scăpat din mâinile agresorilor, primarul a alertat autorităţile.

"O zi am stat. Eram în București, am avut câteva evenimente, am participat la evenimente. Numai eu știu cum am participat la acele evenimente. M-am hotărât să merg, în primă fază, la Institutul de Medicină Legală, pentru o evaluare, iar ulterior m-am deplasat să fac acest denunț", a spus edilul.

Potrivit lui Doru Dăncuș, în ultimii doi ani atacatorii au tot încercat să ajună la el ca să le rezolve problemele.

"Evident că au venit și la Primărie și mi-au cerut diverse lucruri. Când au văzut că au fost refuzați, au venit prin intermediari, încercând să găsească o înțelegere cu mine, ca să le rezolv problemele. Apoi, așa cum am spus, au încercat, prin acea pagină pe care au creat-o, 'Jurnalul Băimărean', să denigreze toată activitatea și să ducă în zona ilegalității tot ceea ce desfășor în cadrul Primăriei municipiului Baia Mare. Sigur, coordonați de persoane care au oarecum tangență sau au avut tangență cu actul administrativ până acum. Eu nu aș putea spune că le-a asigurat cineva protecția. Cred că ei au acționat de fiecare dată în forță, prin intimidări, și nimeni nu a reacționat", a spus Doru Dăncuș.

Se pare că atacatorii ar mai fi apelat la astfel de fapte şi în privinţa altor persoane.

"Pot să vă confirm că, dintr-o înregistrare pe care am făcut-o atunci când m-am întâlnit cu ei, la propunerea anchetatorilor, a reieșit foarte clar că au mai făcut astfel de fapte. Au spus că au fost mult mai răi decât au fost cu mine și că, de fapt, pe mine doar au vrut să mă sperie, să mă intimideze și să mă umilească, pentru a avea un material cu care să mă șantajeze și pentru a obține anumite lucruri de la mine", a spus edilul.

Primarul susține că a sesizat autoritățile în cazul construcțiilor ilegale

Doru Dăncuș a explicat cum a încercat să blocheze o construcţie ilegală a celor doi oameni de afaceri care ar fi pus la cale atacul asupra lui.

"S-a construit așa cum s-au construit și altele, pentru că legislația este așa cum este. Dacă cineva începe o construcție fără autorizație de construire, noi, ca administrație locală, avem pârghiile necesare pentru a interveni, pentru a aplica sancțiuni contravenționale și pentru a dispune măsuri complementare. De fiecare dată când s-a întâmplat acest lucru, am intervenit. Așa cum v-am spus, în ultimii doi ani s-au construit, cred, vreo șapte-opt astfel de construcții. Acești băieți au construit, iar noi am aplicat de fiecare dată sancțiunile contravenționale. Colegii mei de la Disciplina în Construcții chiar au fost agresați de aceste persoane. Inclusiv pentru aceste fapte am sesizat organele de cercetare penală, la fel cum le-am sesizat și pentru nerespectarea măsurii complementare de oprire a lucrărilor. Atunci când am sesizat aceste lucruri și pentru că am ajuns inclusiv în instanță cu aceste sesizări, am ajuns în situația în care problema nu mai putea fi remediată într-un termen rezonabil, așa cum și-ar fi dorit cei doi frați", a povestit primarul din Baia Mare.

3 persoane reținute, a 4-a a plecat din ţară

Potrivit edilului, momentan au fost reţinuţi femeia şi doi dintre bărbaţi. Al treilea este plecat din țară și urmează să primească un mandat de arestare. Femeia ar fi într-o relaţie cu Raul Kiss, unul dintre fraţii atacatori care cu o săptămână înainte ar fi încercat să îi întindă o capcană şi la Baia Mare.

"Din câte știu, lucra la o companie în București. De fapt, invitația și solicitarea ei au fost să o sprijin să se întoarcă acasă și să o ajut să-și găsească un loc de muncă bun în municipiul Baia Mare. Eu nu știu dacă lucrau împreună de mai multă vreme. Din ceea ce am auzit în ultima perioadă, în ultimele luni, Raul și această domnișoară erau împreună, erau iubiți. Așa au putut să pună la cale acest scenariu (...) Cred că erau și foarte încrezători că beneficiază de protecție. Au încercat și la Baia Mare să pună la cale ceva asemănător. Au păstrat chiar și călușul și toate celelalte lucruri. Probabil că au avut suficientă încredere încât, cu o săptămână înainte, au încercat să-mi întindă o capcană și în Baia Mare. Au insistat, tot prin intermediul acestei domnișoare, care era în Baia Mare, să mă întâlnesc cu ea și să discutăm anumite probleme pe care voia să mi le relateze, în legătură cu ceea ce se întâmplase în Primăria Baia Mare în perioada în care lucra acolo. Voia, de asemenea, să solicite sprijinul meu pentru anumite favoruri. Este apropiată de un deputat USR, Brian Cristian, care a sărit ca ars când au apărut aceste imagini și știrile care au circulat de dimineață. A spus că, de fapt, eu eram viceprimar când s-au făcut acele construcții sau că eram primar. Acum încearcă să pozeze într-o victimă, în stilul clasic al useriștilor. Dar am scos de la naftalină, cum se spune, o fotografie în care cei doi apar îmbrățișați. Tocmai am postat-o pe rețeaua mea de socializare. (... ) A fost contracandidatul meu și probabil că urmează să fie și în continuare", a spus Doru Dăncuș.

Primarul a mai spus că atacatorii au mai fost vizitaţi de mascaţi într-un dosar de evaziune fiscală. Aceştia ar avea mai multe plângeri şi dosare pe numele lor la IPJ Maramureş.