Se caută de urgenţă electricieni şi zidari. Ţara în care se plătesc salarii şi de 7.000 de euro

Germania se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muncitori calificați în construcții. Aproximativ 150.000 de posturi pentru personal calificat sunt disponibile, potrivit Institutului Economic German (IW), iar printre cei mai căutați angajați se numără electricienii.

Criza de forță de muncă este alimentată de îmbătrânirea populației active, lipsa personalului tehnic și numărul mare de angajați care ies la pensie fără ca locurile lor să poată fi ocupate de alţi meseriaşi, scrie El Espanol.

Electricienii, printre cei mai căutați

În Germania, 1 din 3 angajatori din construcții are posturi vacante. Printre meseriile pentru care există cea mai mare cerere se numără electricienii, instalatorii, instalatorii de sisteme de încălzire, zidarii, tâmplarii, dulgherii, zugravii și muncitorii specializați în montarea schelelor.

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Pentru cei care aleg să lucreze în domeniu, salariile diferă în funcție de experiență și calificare. Un muncitor necalificat poate câștiga între 1.900 și 2.500 de euro brut pe lună, în timp ce un muncitor calificat ajunge la aproximativ 2.600 - 3.400 de euro brut lunar.

În cazul electricienilor calificați, salariile sunt cuprinse între 2.800 și 3.800 de euro brut pe lună. Aceeași categorie salarială este întâlnită și în cazul instalatorilor și al specialiștilor în sisteme de încălzire.

Veniturile cresc considerabil odată cu responsabilitatea. Un șef de echipă poate ajunge la 3.800 - 5.000 de euro brut pe lună, iar un șef de șantier poate câștiga între 4.500 și 7.000 de euro brut lunar.

Germania are nevoie de 150.000 de meseriaşi

Potrivit Institutului Economic German, deficitul de personal calificat din construcții ajunge la aproximativ 150.000 de oameni.

Sectorul este susținut și de reluarea unor proiecte publice și private, precum și de lucrările pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor. În același timp, pensionarea unei părți importante a forței de muncă pune și mai multă presiune pe angajatori.

Salariul minim în Germania este, începând din 2026, de 13,90 euro pe oră, însă în construcții veniturile sunt de regulă mai mari, mai ales pentru angajații calificați.