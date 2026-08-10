După 150 de ani, o carte a fost returnată la bibliotecă. Amenda pentru "întârziere" a fost de 18.000 de euro

Mai bine mai târziu decât niciodată. O carte despre arhitectura din Grecia Antică a fost returnată unei biblioteci australiene la aproximativ 150 de ani după ce a fost împrumutată, informează luni agenţia de presă EFE. Amenda acumulată, calculată la valoarea actuală, s-ar fi ridicat la aproximativ 28.000 de dolari australieni (aproximativ 18.000 de euro), însă autorităţile locale au decis s-o anuleze.

artea "Antichităţile din Atena", publicată în 1858 şi ilustrată cu reprezentări ale monumentelor greceşti, făcea parte din colecţia primei biblioteci din Kiama, o localitate costieră situată la aproximativ 120 de kilometri sud de Sydney, şi a revenit recent în colecţia instituţiei, după cum a confirmat luni pentru EFE consiliul local, potrivit Agerpres.

Exemplarul, identificat cu numărul 506, se număra printre cele aproape 1.000 de cărţi aflate în colecţia bibliotecii la momentul înfiinţării sale, în 1872. Cartea a fost returnată după ce o familie din zonă a găsit volumul în timpul unor lucrări de renovare la locuinţa sa. Cartea se afla într-un cufăr ascuns în spatele unui şemineu care fusese zidit în urmă cu mai multe decenii.

Ross Simmons, un descendent al familiei, a descoperit recent ştampila vechii biblioteci din Kiama, în timp ce verifica volumele găsite în cufăr şi a declarat că exemplarul ar fi fost împrumutat de străbunicul său, John Simmons. Acesta a studiat la Londra în secolul al XIX-lea şi a lucrat ca ucenic pietrar la construcţia clădirilor Parlamentului britanic înainte de a emigra în Australia, unde şi-a continuat cariera în domeniul arhitecturii şi construcţiilor.

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O amendă de 18.000 de euro

Cartea se află în stare bună, deşi prezintă câteva urme de deteriorare cauzate de apă. Regulile tipărite în interiorul volumului prevedeau că volumele trebuiau returnate după o lună şi stabileau o amendă de trei pence pentru fiecare săptămână de întârziere. La valoarea actuală, datoria acumulată s-ar ridica la aproximativ 28.000 de dolari australieni (aproximativ 18.000 de euro).

Primarul oraşului Kiama, Cameron McDonald, a decis să anuleze datoria şi a mulţumit familiei pentru returnarea cărţii. Registrele din anii 1870 s-au pierdut, astfel încât biblioteca nu poate stabili cu exactitate cine a împrumutat cartea şi când.

Responsabila bibliotecilor din Kiama, Michelle Hudson, a explicat că exemplarul va intra în colecţia de studii locale şi nu va mai putea fi împrumutat. "Nu vrem să mai aşteptăm încă 150 de ani până se întoarce", a glumit Hudson, citată într-un comunicat.