Roi de drone, în zona Insulei Şerpilor. Alertă în Tulcea: două F-18 trimise în misiune

Alertă în nordul județului Tulcea, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi după-amiază, un grup de ținte aeriene care evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în zona Insulei Șerpilor.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemul de supraveghere radar a identificat țintele în jurul orei 15.00. Centrul Național Militar de Comandă (N) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea alertării populației din nordul județului Tulcea.

RO-Alert transmis populației

În jurul orei 15.50, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată, ca măsură de informare și avertizare. Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate în aer mai multe aeronave militare. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației.

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La operațiune participă și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Autoritățile monitorizează în continuare situația din apropierea frontierei, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce vor fi disponibile noi date.