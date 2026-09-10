Tot judeţul Botoşani este în alertă. Polițiștii germani caută, cot la cot cu autorităţile române, un bărbat care ar fi ucis o femeie în urmă cu doi ani. Crima a avut loc în Germania, victima avea 36 de ani şi alerga într-o pădure când a fost atacată. ADN-ul criminalului a fost găsit nu şi autorul. În acest moment se oferă inclusiv recompensă pentru cel care poate contribui la prinderea acestuia.

Indiciile pe care le au în acest moment autoritățile germane indică spre faptul că suspectul ar putea fi român. Asta pentru că, potrivit surselor Observator, în apropierea locului în care a fost descoperită victima ar lucra mai mulți români din județul Botoșani.

Autoritățile germane ar avea un grup de suspecți și de aceea au cerut sprijin de la polițiștii români pentru a demara această acțiune de verificare și căutare în județul Botoșani. Sunt făcute inclusiv acțiuni de informare a cetățenilor și de asemenea, în cazul în care oamenii furnizează informații care pot duce la capturarea suspectului care se ascunde de 2 ani, oamenii ar putea primi o recompensă de până la 5000 de euro.

Crima a avut loc acum 2 ani, iar victima este o femeie de 36 de ani. Aceasta alerga într-o pădure înainte de tragedie, iar autoritățile germane au pus afișe în limba română în apropierea pădurii în speranța că oamenii de acolo, cetățenii români, ar putea să ajute cu detalii despre suspectul pe care îl caută și care este în libertate de 2 ani de la momentul în care a săvârșit această acțiune.