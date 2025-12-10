Primul vehicul blindat produs la noi în țară ar putea intra în acțiune în curând. A fost dezvoltat de o firmă privată și este primul 4X4 de luptă conceput și produs integral în România. Vehiculul intră acum în fază de testare.

Proiectul blindatului Vlah a început în 2022, într-un parteneriat public-privat unic la noi. Vehiculul a fost realizat de BlueSpace Technology, o companie românească specializată pe industria de apărare și de protecție cyber, împreună cu Uzina Automecanica Moreni, filiala Romarm. Românii au colaborat și cu o firmă din Slovacia specializată în producția de blindate.

Un avantaj important este că Vlah va fi produs și asamblat integral în România, ceea ce reduce semnificativ costurile pentru eventualele achiziții ale Armatei.

În acest moment, Vlah este în faza de "concept car". Asta înseamnă că structura de rezistență, cabina, blindajul, instalațiile interior și ansamblurile pricipale sunt deja integrate. Următorii pași sunt calibrarea dinamică, testele în teren și trecerea la producția de serie.

La capitolul performanțe, Vlah a fost gândit ca vehicul de luptă flexibil cu autonomie de până la 600 de kilometri, o masă totală de 10 tone și capacitatea de a trece peste obstacole de jumătate de metru.

Cabina oferă protecție pentru un echipaj format din 5 oameni. Volumul interior este 7,5 metri cubi.

Blindajul respectă standardele NATO pentru protecție balistică și contra minelor. Este proiectat să reziste la foncul armelor standard, schije și la o încărcătură echivalentă cu 6 kilograme de TNT detonate sub vehicul.

Vlah este o platofrmă modulară, adică poate fi adaptat pentru transport de trupe, punct mobil de comandă, comunicații, evacuare medical și chiar pentru sisteme de luptă anti-dronă.

Producătorul român spune că va exista opțiunea de electrificare pentru un mod de operare hibrid și silențios.

