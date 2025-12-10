Sky News: Moartea primului soldat britanic în Ucraina, pretext de propagandă împotriva NATO pentru Kremlin

Un militar britanic activ și-a pierdut viața în Ucraina în urma unui accident tragic survenit în timpul testării unei arme ucrainene, marcând primul deces al unui membru al forțelor armate ale Regatului Unit de la începutul invaziei ruse. Incidentul, produs departe de linia frontului, ridică îngrijorări privind riscurile asumate de personalul britanic aflat în misiuni discrete în Ucraina și deschide calea unor posibile exploatări propagandistice din partea Kremlinului, susțin jurnaliștii de la Sky News.

Militarul a murit marți, în urma unui "accident tragic" produs în timp ce urmărea armata ucraineană testând o nouă armă, departe de linia frontului, a precizat Ministerul Apărării. Se crede că focul inamic nu a fost implicat. The Sun a relatat că militarul făcea parte din forțele speciale. Un purtător de cuvânt al MoD nu a confirmat și nici nu a infirmat informația, iar gradul și serviciul din care făcea parte nu au fost încă dezvăluite, notează Sky News.

Premierul britanic Sir Keir Starmer și ministrul apărării, John Healey, i-au adus un omagiu.

"Transmit cele mai profunde condoleanțe familiei membrului forțelor noastre armate care, din păcate, și-a pierdut viața astăzi. Serviciul și sacrificiul său nu vor fi niciodată uitate", a declarat Sir Keir.

John Healey s-a declarat "devastat de moartea unui militar britanic în Ucraina".

"Gândurile mele sunt alături de familia, prietenii și colegii săi, care jelesc pierderea unei persoane dragi. Le suntem alături din toată inima", a spus John Healey.

Ce rol au britanicii în Ucraina?

Regatul Unit a recunoscut anterior prezența unui număr redus de militari în Ucraina, care asistă armata ucraineană, precum și care asigură protecția ambasadorului britanic și a altor diplomați de la ambasada din Kiev.

Există, de asemenea, trupe britanice care oferă instruire medicală. Zeci de foști soldați britanici, alături de combatanți străini din multe alte țări, au călătorit în Ucraina pentru a lupta în cadrul forțelor armate ucrainene de la începutul invaziei ruse acum aproape patru ani. O parte dintre ei au fost uciși în luptă.

Dar aceasta este prima dată când un membru activ al armatei moare.

"Cu profund regret anunțăm că un membru al forțelor armate britanice a murit în Ucraina în această dimineață, marți, 9 decembrie. "A fost rănit într-un accident tragic în timp ce observa trupele ucrainene testând o nouă capabilitate defensivă, departe de liniile frontului", a transmis Ministerul Apărării într-o declarație.

Nu a fost imediat clar dacă accidentul a avut loc în aceeași zi în care a murit. Locația exactă nu a fost confirmată.

Sky News: Kremlinul va încerca probabil să exploateze moartea soldatului

Decesul aduce în atenție, în mod rar, activitatea puțin discutată a armatei britanice în Ucraina.

Se vorbește foarte puțin despre misiune, pe fondul temerilor că Rusia ar putea exploata prezența discretă a militarilor britanici pentru a susține în mod fals că soldați activi ai Regatului Unit luptă împotriva trupelor ruse. Primul deces confirmat al unui militar activ scoate în evidență riscurile semnificative pe care aceștia și le asumă.

Însă Kremlinul va încerca, cel mai probabil, să profite de tragedie pentru a amplifica afirmațiile false potrivit cărora forțele NATO ar fi deja desfășurate în Ucraina și ar lupta direct împotriva Rusiei, susțin jurnaliștii Sky News.

