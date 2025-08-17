Atrași de oferte cu prețuri mult sub media pieței, tot mai mulți șoferi sunt înşelaţi de escroci care se recomandă brokeri de asigurări. Un bărbat din București a pierdut astfel peste 350 de euro. Polițiștii și vânzătorii autorizați atrag atenția că în spatele tarifelor prea mici se ascund şarlatanii.

Tarifele la RCA au crescut cu până la 30% după eliminarea plafonării, iar şoferii care caută oferte mai bune pot cădea în plasa falşilor brokeri, cum a păţit un tânăr din Bucureşti.

"Au apărut tot felul de oferte, primeam de la el mesaje uneori că este Happy Hour la RCA, cu anumite reduceri. Am venit cu două mașini și trebuia să îmi facă asigurarea. Era deja seara și nu o primisem. Așa au rămas banii nereturnați", a declarat Alexandru, păgubit.

Cei peste 350 de euro pe care i-a plătit au ajuns la un fals broker, iar pe lângă pagubă, a trebuit să plătească și adevarata asigurare auto. La fel ca el au fost înşelaţi zeci de şoferi.

S-au trezit fără bani, atrași de oferte cu prețuri mult sub media pieței

"Am rămas cu plângerea depusă din decembrie. Și între timp am aflat că mai sunt și alți oameni în situația asta, tot cu el", a declarat Alexandru, păgubit.

Ca să nu fii păcălit, trebuie să controlezi identitatea celui care se recomandă broker şi poliţia emisă de acesta.

"Ideal este să o fac de la un broker pe care îl cunosc, cu o rețea națională și care livrează la timp. Dacă tarifele practicate sunt mult mai mici decât media pieței, atunci sigur este greșit cu acel broker", a explicat Marius Constantinescu, broker asigurări.

Sunt câteva modalități prin care putem să verificăm dacă un broker de asigurări este sau nu autorizat. Putem fie să îl verificăm în Registrul Intermediarilor, făcut public de ASF, fie să îi verificăm firma la Registrul Comerțului.

"Verificați valabilitatea poliței RCA în baza oficială, imediat după emitere. În caz de suspiciuni privind o poliță RCA falsă sau un intermediar neautorizat, sesizați imediat cea mai apropiată secție de poliție", a declarat Cătălina Toma, Poliția Capitalei.

Agenții vorbesc despre zeci de astfel de falși brokeri care îşi fac reclamă pe rețelele sociale.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰