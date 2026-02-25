Cum a devenit ciocolata marfă furată "la comandă" în Marea Britanie. Supermarketurile o țin sub cheie

Ciocolata a ajuns să fie tratată ca un produs de lux în unele magazine din Marea Britanie, pe fondul creșterii furturilor. În mai multe supermarketuri, tabletele de ciocolată sunt încuiate în carcase din plastic, după ce comercianții și poliția au semnalat că acestea sunt furate "la comandă" de grupări specializate.

Sainsbury’s a anunțat că a început să folosească "cutii pentru produsele vizate frecvent", iar într-o filială din Londra tabletele Cadbury Dairy Milk, care costă 2,60 lire, sunt încuiate. Potrivit Asociației Magazinelor de Proximitate (ACS), ciocolata este revândută de infractori și a devenit o țintă tot mai frecventă pentru hoții recidiviști, potrivit BBC.

Consiliul Național al Șefilor de Poliție a precizat că lucrează pentru a combate acest tip de infracțiuni. În ultimele luni, mai multe inspectorate au publicat videoclipuri cu furturi de ciocolată pentru a atrage atenția asupra fenomenului.

Cele mai vizate produse pentru hoţi

Poliția din Cambridgeshire a declarat pentru BBC că "ciocolata este unul dintre produsele cu valoare mare vizate frecvent de hoți, alături de alcool, carne și cafea".

Raportul anual al British Retail Consortium arată că anul trecut au fost depistate 5,5 milioane de incidente de furt din magazine și aproximativ 1.600 de cazuri zilnice de violență și abuz împotriva lucrătorilor din retail. Deși cifra este cu o cincime mai mică decât în anul precedent, rămâne a doua cea mai ridicată din istorie.

CEO supermarketuri: "Pur și simplu luau tot raftul"

Supermarketurile au intensificat măsurile de securitate, iar Tesco, Co-Op și Sainsbury’s folosesc cutii transparente care pot fi deschise doar de angajați.

Grupul Heart of England Co-Op, care operează 38 de magazine în West Midlands, Warwickshire, Leicestershire și Northamptonshire, a declarat pentru BBC că furturile de ciocolată i-au provocat pierderi de 250.000 de lire anul trecut. În 2024, ciocolata a fost cel mai furat produs, iar în 2025 a fost depășită doar de alcool.

Directorul executiv Steve Browne a descris fenomenul drept "o problemă uriașă": "Într-un anumit magazin, o singură persoană ne poate produce pierderi de mii de lire într-o săptămână. Veneau și pur și simplu luau tot raftul", a spus el.

Pentru a combate fenomenul, ACS solicită mai mult sprijin din partea poliției și pedepse mai aspre pentru infractori.

Dulciurile, revândute într-un circuit infracţional mai amplu

Directorul executiv James Lowman a declarat că dulciurile, la fel ca alte produse frecvent furate, sunt revândute pe piețe ilicite care finanțează activități infracționale mai ample.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Național al Șefilor de Poliție a precizat că Strategia privind infracțiunile din retail reunește poliția, comercianții, industria de securitate și mediul academic pentru a combate acest tip de infracțiuni.

Inițiativa include instruire și sprijin pentru retaileri, recomandări privind utilizarea sistemelor de securitate și investiții în tehnologie, precum și sisteme mai rapide și mai simple de raportare.

