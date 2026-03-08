O fată de şase ani din Vrancea a fost zdrobită de un zid din neglijenţa părinţilor. Maşina familiei a pornit singură şi a doborât gardul de beton în faţa căruia se juca micuţa. O armată de medici se luptă acum să îi salveze viaţa.

Copila se juca în faţa curţii când s-a prăbuşit gardul peste ea. Adulţii parcaseră maşina fără să tragă frâna de mână.

Părinţii au sunat disperaţi la 112, dar nu au mai aştept salvarea. Au dus fetiţa la urgenţe cu maşina proprie. De aici şi până la spitalul din Panciu sunt doar 500 de metri.

Fata de şase ani a ajuns la spital cu răni extrem de grave şi facturi multiple.

"Au procedat la acordarea primul ajutor prin prinderea unei linii venoase pentru administrarea unui tratament de urgenţă. Era conştientă, se putea vorbi cu ea", Iulian Valentin Podaru, managerul Spitalului Panciu.

Medicii au intrat în alertă şi au transferat copilul la spitalul din Focşani, apoi la Galaţi.

"A fost investigată şi internată în cadrul clinicii şi ortopediei pediatrică şi va beneficia de tratament multidisciplinar în următoarele zile", a transmis Marius Dănilă, managerul Spitalului de Urgență pentru Copii din Galați.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Deocamdată, părinţii nu sunt cercetaţi, dar agenţii au sesizat Protecţia Copilului.

