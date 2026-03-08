Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cum a ajuns o fetiță de 6 ani să fie strivită de un zid de beton. Tragedie provocată de neglijenţa părinţilor

O fată de şase ani din Vrancea a fost zdrobită de un zid din neglijenţa părinţilor. Maşina familiei a pornit singură şi a doborât gardul de beton în faţa căruia se juca micuţa. O armată de medici se luptă acum să îi salveze viaţa.

de Denisa Dicu

la 08.03.2026 , 20:55

Copila se juca în faţa curţii când s-a prăbuşit gardul peste ea. Adulţii parcaseră maşina fără să tragă frâna de mână.

Părinţii au sunat disperaţi la 112, dar nu au mai aştept salvarea. Au dus fetiţa la urgenţe cu maşina proprie. De aici şi până la spitalul din Panciu sunt doar 500 de metri.

Fata de şase ani a ajuns la spital cu răni extrem de grave şi facturi multiple.

Articolul continuă după reclamă

"Au procedat la acordarea primul ajutor prin prinderea unei linii venoase pentru administrarea unui tratament de urgenţă. Era conştientă, se putea vorbi cu ea", Iulian Valentin Podaru, managerul Spitalului Panciu.

Medicii au intrat în alertă şi au transferat copilul la spitalul din Focşani, apoi la Galaţi.

"A fost investigată şi internată în cadrul clinicii şi ortopediei pediatrică şi va beneficia de tratament multidisciplinar în următoarele zile", a transmis Marius Dănilă, managerul Spitalului de Urgență pentru Copii din Galați.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Deocamdată, părinţii nu sunt cercetaţi, dar agenţii au sesizat Protecţia Copilului.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

fetiţa vrancea gard
Înapoi la Homepage
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: “Nu vezi nicăieri aşa ceva”! Cât poate valora
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: &#8220;Nu vezi nicăieri aşa ceva&#8221;! Cât poate valora
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Evenimente » Cum a ajuns o fetiță de 6 ani să fie strivită de un zid de beton. Tragedie provocată de neglijenţa părinţilor