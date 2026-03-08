Peste 200 de câini aşteaptă şi acum să fie salvaţi din adăpostul de animale Uzunu, din Giurgiu, după ce sute de oameni au protestat zile în şir, iar autorităţile judeţene au promis măsuri. Doar că măsurile întârzie să apară din lipsă de bani, iar animalele stau în aceleaşi cuşti reci fără hrană şi îngrijire. Direcţia Sanitar Veterinară a suspendat activitatea adăpostului vineri, însă localnicii au reclamat că incineratorul funcţionează în continuare.

Peste 800 de animale trăiesc în adăpostul ASPA IVETS fără apă și hrană suficiente. 246 de câini și 17 pisici trebuiau salvați de urgență.

Zece pisici au fost primele animale care au fost scoase de aici, din adăpostul din Uzunu, și vor merge mai departe către alte adăposturi. Voluntarii spun că starea lor este precară, iar animalele sunt slăbite, agitate și speriate din cauza condițiilor în care au fost ținute.

"Padocurile care se văd așa, într-o parte, sunt ceva horror. Numai pentru primul padoc ar trebui date amenzi, băgați în pușcărie, pentru că este inadmisibil cum arată.", a spus Anca Tomescu, director al unei asociații pentru protecția animalelor.

Zeci de patrupede nu au putut fi nici măcar identificați, din cauza lipsei de microcipuri. Mai multe asociații și-au oferit ajutorul, după ce Consiliul Județean Giurgiu a spus că nu are bani pentru aceste intervenții. Operațiunea nu a fost însă una ușoară.

Victor Gavril, reprezentant al unei asociații pentru protecția animalelor, a precizat: "Ni se pun foarte multe bețe în roate. Se încearcă. Totul se face la sânge. Am venit cu trei mașini autorizate, încercăm să preluăm un număr cât mai mare de câini."

"Un alt adăpost, în acest moment, în județ nu există. În condițiile în care nu avem buget, nu putem nici sume să punem la dispoziție pentru așa ceva.", a adăugat Toma-Florin Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu.

Spiritele s-au încins la Uzunu, după ce mai mulți localnici au sesizat că în adăpost a pornit incineratorul, chiar dacă DSV a suspendat activitatea ASPA IVETS.

"De ce nu permiteţi, repet, controlul alături de cineva de la o asociaţie?", spune un martor.

Nici adjunctul șefului IPJ Giurgiu, Costel Iordache, nu a reușit să liniștească mulțimea furioasă.

Localnic: Puteţi să ne spuneţi motivul pentru care nu puteţi să ne daţi un motiv, o explicaţie, ceva?

Costel Iordache: Aveţi un pic de răbdare şi o să primiţi...

Localnic: Când? Că stăm de cinci ore. Adică stăm...

Costel Iordache: Nici noi nu am terminat toate verificările.

Autoritățile au descoperit că incineratorul are aviz de funcționare, pentru că aparține unei alte societăți care nu are legătură cu adăpostul de animale și a fost pornit pentru a distruge 1,6 tone de pește neconform.

Totuși, polițiștii au prins angajații adăpostului de la Uzunu cum circulau cu mașini inscripționate și cu girofare, ca autospecialele de poliție.

Momentan, administratorul ASPA IVETS nu a putut să răspundă în fața anchetatorilor, pentru că este blocat în Dubai. Potrivit anchetei snoop.ro, la Uzunu au murit circa 14 câini pe zi în ultimii trei ani. Afacerea a fost pe cât de macabră, pe atât de prosperă: peste 1,3 milioane de euro câștigați din contractele cu autoritățile locale.

