Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Peste 200 de câini din adăpostul Uzunu îşi aşteaptă salvarea. Autorităţile spun că nu au bani

Peste 200 de câini aşteaptă şi acum să fie salvaţi din adăpostul de animale Uzunu, din Giurgiu, după ce sute de oameni au protestat zile în şir, iar autorităţile judeţene au promis măsuri. Doar că măsurile întârzie să apară din lipsă de bani, iar animalele stau în aceleaşi cuşti reci fără hrană şi îngrijire. Direcţia Sanitar Veterinară a suspendat activitatea adăpostului vineri, însă localnicii au reclamat că incineratorul funcţionează în continuare. 

de Marko Pavlovici

la 08.03.2026 , 20:14

Peste 800 de animale trăiesc în adăpostul ASPA IVETS fără apă și hrană suficiente. 246 de câini și 17 pisici trebuiau salvați de urgență.

Zece pisici au fost primele animale care au fost scoase de aici, din adăpostul din Uzunu, și vor merge mai departe către alte adăposturi. Voluntarii spun că starea lor este precară, iar animalele sunt slăbite, agitate și speriate din cauza condițiilor în care au fost ținute.

"Padocurile care se văd așa, într-o parte, sunt ceva horror. Numai pentru primul padoc ar trebui date amenzi, băgați în pușcărie, pentru că este inadmisibil cum arată.", a spus Anca Tomescu, director al unei asociații pentru protecția animalelor

Articolul continuă după reclamă

Zeci de patrupede nu au putut fi nici măcar identificați, din cauza lipsei de microcipuri. Mai multe asociații și-au oferit ajutorul, după ce Consiliul Județean Giurgiu a spus că nu are bani pentru aceste intervenții. Operațiunea nu a fost însă una ușoară.

Victor Gavril, reprezentant al unei asociații pentru protecția animalelor, a precizat: "Ni se pun foarte multe bețe în roate. Se încearcă. Totul se face la sânge. Am venit cu trei mașini autorizate, încercăm să preluăm un număr cât mai mare de câini."

"Un alt adăpost, în acest moment, în județ nu există. În condițiile în care nu avem buget, nu putem nici sume să punem la dispoziție pentru așa ceva.", a adăugat Toma-Florin Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu

Spiritele s-au încins la Uzunu, după ce mai mulți localnici au sesizat că în adăpost a pornit incineratorul, chiar dacă DSV a suspendat activitatea ASPA IVETS.

"De ce nu permiteţi, repet, controlul alături de cineva de la o asociaţie?", spune un martor

Nici adjunctul șefului IPJ Giurgiu, Costel Iordache, nu a reușit să liniștească mulțimea furioasă.

Localnic: Puteţi să ne spuneţi motivul pentru care nu puteţi să ne daţi un motiv, o explicaţie, ceva?

Costel Iordache: Aveţi un pic de răbdare şi o să primiţi...

Localnic: Când? Că stăm de cinci ore. Adică stăm...

Costel Iordache: Nici noi nu am terminat toate verificările.

Autoritățile au descoperit că incineratorul are aviz de funcționare, pentru că aparține unei alte societăți care nu are legătură cu adăpostul de animale și a fost pornit pentru a distruge 1,6 tone de pește neconform.

Totuși, polițiștii au prins angajații adăpostului de la Uzunu cum circulau cu mașini inscripționate și cu girofare, ca autospecialele de poliție.

Momentan, administratorul ASPA IVETS nu a putut să răspundă în fața anchetatorilor, pentru că este blocat în Dubai. Potrivit anchetei snoop.ro, la Uzunu au murit circa 14 câini pe zi în ultimii trei ani. Afacerea a fost pe cât de macabră, pe atât de prosperă: peste 1,3 milioane de euro câștigați din contractele cu autoritățile locale.

Marko Pavlovici Like
uzunu adapost giurgiu caini
Înapoi la Homepage
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: “Nu vezi nicăieri aşa ceva”! Cât poate valora
Milionarul român care are cea mai frumoasă casă din ţara noastră: &#8220;Nu vezi nicăieri aşa ceva&#8221;! Cât poate valora
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Milk Luv, femeia în vârstă de 20 de ani care se crede câine. Cum arată după transformare și ce a dezvăluit despre viața ei
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Rapid, echipa anti-sistem?! Celebrul român, dezvăluiri de senzație. Ce moment de tristă amintire cu Geroge Copos nu poate uita
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Furia românilor blocaţi pe aeroportul din Dubai, atacat cu drone lansate din Iran: "Ruşii au fost foarte bine trataţi, noi, ultimii"
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Fiul lui Nicolae Guță a fost prins drogat și fără permis la volan. A fost reținut de poliție
Comentarii


Întrebarea zilei
Cumpăraţi cadouri de 8 Martie?
Observator » Evenimente » Peste 200 de câini din adăpostul Uzunu îşi aşteaptă salvarea. Autorităţile spun că nu au bani