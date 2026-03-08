După opt ani în care a fost suspendat pentru lucrări de modernizare, tramvaiul corporatiştilor din Bucureşti circulă din nou de astăzi. Nu pe vechiul traseu, însă, pentru că este în continuare şantier. S-a deschis pe Barbu Văcărescu, se lucrează acum în cartierul Armenesc. Tramvaiul 5 va reveni pe traseul de bază abia peste un an şi jumătate.

Tramvaiul 5 merge în districtul de corporaţii Floreasca - Pipera şi este una liniile cele mai solicitate. Circulaţia a fost închisă în 2017 pentru modernizări, dar lucrările au început şi s-au terminat cu întârziere.

"Mulţi ani, foarte greu ne-am descurcat, a fost un gol pentru noi, un gol mare.", spune o localnică.

"Sper cât mai mult să ţină linia asta că mă ajută mult să ajung la muncă. Undeva la 40 de minute într-o zi aglomerată, dar văd că cu tramvaiul am ajuns mult mai repede.", adugă o altă localnică.

Articolul continuă după reclamă

"Cei ce se bazează pe transportul în comun au avut un impediment destul de mare.", precizează un bărbat.

Redeschiderea liniei i-a luat însă prin surprindere pe unii șoferi, obișnuiți să meargă pe şine pentru a scăpa de ambuteiaje.

"O să iau în considerare ca data viitoare să nu mai circul pe aici.", spune un şofer.

Reluarea circulaţiei pe linia corporatiştilor a fost amânată de cel puţin patru ori.

"A durat mai mult decât ar fi trebuit. A întârziat livrarea acestor copertine, dar pentru că nu mai putem să îi ţinem pe oameni aşa, linia este funcţională, am decis să îi îi dăm drumul şi aşa, fără aceste copertine care vor fi montate în perioada următoare, în luna aprilie.", explică Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

Pe linia 5 vor circula 22 de tramvaie, dar pe un traseu modificat: Pantelimon - Aeroportul Băneasa.

Vechea rută lega centrul Capitalei, respectiv Piaţa Sfântul Gheorghe, cu zona de nord a Bucureştiului, dar nu poate fi parcursă pentru că încă se lucrează la un tronson.

Reintroducerea tramvaiului cinci va modifica traseele pentru două linii de autobuz şi una de tramvai. 55 va circula doar între Sfânta Vineri şi Piaţa Iancului, iar 605 şi 303 vor merge pe o rută mai scurtă.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰