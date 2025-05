- Omul a făcut groapa asta, ca să îşi ude lucerna, cultura, că asta e...

- Era singurel sau mai era şi cu altcineva?

- Singur era.

Copilul se juca pe terenul vecinului, unde se afla şi acest puţ creat în jurul unui izvor şi împrejmuit de vegetaţie înaltă. În tot acest timp, mama micuţului era acasă cu fraţii acestuia, un băiat de 4 ani şi o sora de nici 2 ani. A avut însă o presimţire rea şi a ieşit să îl caute.

Sorin s-a stins la câţiva metri de casă

"Mi s-a năzărit mie aşa deodată, zic... măi, cred că nu îi e bine copilului. Am strigat: Sorin, Sorin... am văzut că nu răspunde m-am dus după el", a povestit Maricica Vulpe, mama copilașului. "Eu eram la muncă. M-a sunat soţia, a cerut ajutor, am venit repede, am mai sunat nişte colegi şi l-am căutat", a spus Tudorel Chiril, tatăl băiețelului.

După 30 de minute de căutări, copilul a fost găsit în apa puţului de un apropiat al familiei, care a şi reuşit să îl scoată la suprafaţă. A sunat repede la 112, iar în zonă au apărut salvatorii. "La constatare s-a observat că pacientul era în stop cardio respirator prin înec, probabil. Au început manevrele de resuscitare, care au continuat circa 45 de minute, din păcate fără succes", a explicat Mihai Polinschi, purtător de cuvânt SAJ Galați.

Rudele cred că vecinul lor ar fi putut evita această nenorocire. "Trebuia el să fie conştient să acopere groapa aia, că aşa se face", a transmis Maricica Vulpe, mama copilașului.

"Este un şoc, este o tragedie. Familia era deja într-o situaţie dificilă. Sunt cunoscuţi ca persoane muncitoare", a declarat Doina Palade, asistent social primaria Măstăcani.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi urmează să stabilească cine se face vinovat în acest caz.

