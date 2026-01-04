Antena Meniu Search
Primar din Brăila, jefuit în noaptea de Revelion. Hoţii au plecat cu 50.000 de lei

Un primar dintr-o comună brăileană a fost jefuit chiar în noaptea de Revelion. Hoţii au reuşit să plece din casa bărbatului cu 50.000 lei. 

de Redactia Observator

la 04.01.2026 , 18:21
Primar din Brăila, jefuit în noaptea de Revelion. Hoţii au plecat cu 50.000 de lei

Incidentul a avut loc în casa primarului din comuna brăileană Surdila Găiseanca.

Ce spun poliţiştii

“La data de 1 ianuarie a.c., în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Făurei au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 45 de ani, din comuna Surdila-Găiseanca cu privire la faptul că i-ar fi fost sustrase bunuri din locuință.

Polițiștii efectuează în continuare cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost săvârșită fapta într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat”, informează IPJ Brăila.

