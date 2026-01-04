Loto 6/49 duminică 4 ianuarie 2026. Numerele câştigătoare de azi

Noi trageri loto sunt programate duminică la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de 9,03 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 2,57 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, compania a acordat 109.708 de câştiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi, 4 ianuarie

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc:

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40:

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49:

Astfel, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

Report la Joker de 46,03 milioane de lei

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).

Conform sursei citate, la tragerea suplimentară Loto 5/40 din data de 31 decembrie 2025 s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 425.844 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Urziceni, judeţul Ialomiţa.

La tragerea Noroc din data de 31 decembrie 2025, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 124.842,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Gherla, judeţul Cluj. De asemenea, la tragerea principală Loto 6/49 din data de 31 decembrie 2025, la categoria a II-a, s-au înregistrat 14 câştiguri a câte 53.853,98 lei fiecare.

