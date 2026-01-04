Nu doar vremea sau problemele tehnice dau bătăi de cap piloţilor. Echipajul unui zbor Lufthansa a fost nevoit să anuleze aterizarea pe Aeroportul din Cluj după ce aeronava a lovit un stol de păsări.

- Incident pe Aeroportul din Cluj. Avion Lufthansa ratează aterizarea după ce loveşte un stol de păsări - Facebook / Cluj Spotting

Aeronava venea de la Munchen şi trebuia să aterizeze în Cluj în jurul orei 13:40. Doar că în timpul procedurilor de aterizare, avionul a lovit un stol de păsări. Piloţii au decis să nu mai încerce o a doua aterizare aşa că au ridicat aeronava, iar turnul de control i-a direcţionat spre Budapesta.

Devierea a durat încă o oră. Echipele de intervenţie maghiare au fost anunţate şi pregătite din timp pentru sosirea aeronavei, astfel că totul s-a desfăşurat fără incidente, de această dată.

