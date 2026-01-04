Incident pe Aeroportul din Cluj. Avion Lufthansa ratează aterizarea după ce loveşte un stol de păsări
Nu doar vremea sau problemele tehnice dau bătăi de cap piloţilor. Echipajul unui zbor Lufthansa a fost nevoit să anuleze aterizarea pe Aeroportul din Cluj după ce aeronava a lovit un stol de păsări.
Aeronava venea de la Munchen şi trebuia să aterizeze în Cluj în jurul orei 13:40. Doar că în timpul procedurilor de aterizare, avionul a lovit un stol de păsări. Piloţii au decis să nu mai încerce o a doua aterizare aşa că au ridicat aeronava, iar turnul de control i-a direcţionat spre Budapesta.
Devierea a durat încă o oră. Echipele de intervenţie maghiare au fost anunţate şi pregătite din timp pentru sosirea aeronavei, astfel că totul s-a desfăşurat fără incidente, de această dată.
