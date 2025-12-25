Nimic nu poate face mai fericită o femeie decât faptul că va deveni mamă, iar o sarcină supravegheată corect asigură în mod clar o viaţă mai sănătoasa, atât pentru mamă, cât şi pentru copil. Ecografia morfofetală este una dintre cele mai importante investigaţii din timpul sarcinii, pentru că oferă informații esențiale despre dezvoltarea fătului și starea de sănătate a mamei.

Ecografia morfofetală este vitală pe toată perioada celor 9 luni de sarcină, pentru că medicul poate identifica eventuale anomalii structurale, malformații sau semne de restricție de creștere intrauterină. Pe scurt, poate vedea dacă fătul se dezvoltă corect printr-o metodă 100% sigură pentru mamă și cel mic.

"Ecografia este foarte sigură, putem să o efectuăm ori de câte ori este nevoie, sunt cazuri în care efectuăm ecografia zilnic sau de 2 ori pe zi, în momentul medicației, o vedem și la 2-3 ore, este foarte sigură și din acest punct de vedere", a spus Dr. Tunde Kovacs, medic primar ginecologie și ecografie.

Medicii spun că în funcție de trimestru, există trei ecografii morfologice principale – cea efectuată între 11-13 săptămâni, cea dintre săptămânile 19–22 săptămâni și de al treilea trimestru – fiecare având un rol specific în monitorizarea sarcinii.

"Trimestrul 1 se face între 11 și 14 săptămâni, se axează mai mult pentru depistarea anomaliilor cromozomiale, pe lângă asta evaluăm toate structurile fetale dar trebuie să ținem cont că este încă în dezvoltare, deci nu vedem tot. În trimestrul 2, toate structurile sunt deja dezvoltate și șansele cresc exponențial, iar în trimestrul 3 ne uităm din nou la toate structurile fetale, plus trimestrul 3 mă ajută să văd cum crește copiluțul și sunt anomalii structurale care apar după 30 săptămâni, este foarte importantă efectuarea fiecărei morfologii la timp", a completat Dr. Tunde Kovacs.

Importanța lor este vitală, deoarece cu cât depistezi o anomalie mai repede, cu atât șansele să se poată interveni corect sunt mai mari. Investigația nu durează mai mult de 30 de minute, iar prețurile nu sunt exagerate, pentru că încep de la doar câteva sute de lei.

