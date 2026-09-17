Președintele Nicușor Dan caută o soluție pentru ieșirea din blocajul politic și, potrivit unor surse, testează inclusiv varianta unui Guvern tehnocrat, condus de un premier independent. Pe masa președintelui sunt mai multe nume, printre care Alexandru Nazare și Leonardo Badea, în timp ce partidele au venit la Cotroceni cu propriile variante, fără ca vreuna să poată garanta în acest moment o majoritate în Parlament.

Surse politice spun că președintele Nicușor Dan i-a întrebat astăzi, în spatele ușilor închise, pe toți liderii partidelor politice dacă ar putea vota un Guvern tehnocrat, un Guvern condus de un premier independent. Semn că șeful statului ar prefera mai degrabă această variantă decât soluțiile oficiale propuse de partidele politice. Există mai multe nume pe masă în acest moment.

Surse politice spun că favorit ar fi în continuare ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, însă în ultimele ore a apărut și numele lui Leonardo Badea. Este un fost parlamentar al Partidului Social-Democrat, în prezent prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Social-democrații au fost primii la consultările de la Palatul Cotroceni în această dimineață, la ora 9. Sorin Grindeanu i-a spus președintelui Nicușor Dan că PSD este gata să intre la guvernare, să conducă viitorul Guvern.

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Însă, în același timp, în discuția cu șeful statului, Sorin Grindeanu spunea că, în acest moment, niciunul dintre partidele mari din Parlament, din fosta coaliție de guvernare, nu poate garanta că există o majoritate pentru ca noul Guvern să treacă de votul Parlamentului.

Pentru social-democrați rămân două variante, cele decise recent la Sinaia. E vorba despre un Guvern minoritar al Partidului Social-Democrat sau un Guvern format în jurul Partidului Social-Democrat, într-o coaliție mai largă, caz în care PSD ar putea accepta și varianta unui premier independent.

Dacă ne referim la Alianța pentru Unirea Românilor, George Simion i-a spus președintelui Nicușor Dan că AUR este gata să intre la guvernare și că partidul pe care îl conduce nu va vota niciun Guvern din care nu face parte. Alianța pentru Unirea Românilor nu exclude nici varianta alegerilor anticipate.

De cealaltă parte, dacă ne referim la premierul interimar Ilie Bolojan, liberalii au venit cu două variante în discuțiile cu președintele.

Ilie Bolojan a propus o rocadă de guverne minoritare, cu condiția ca partidele de dreapta să fie primele care preiau puterea, ulterior un Guvern condus de Partidul Social-Democrat. Dar, în același timp, Ilie Bolojan a mai propus și varianta unui Guvern tehnocrat, un Guvern tehnocrat autentic, în care Partidul Social-Democrat să nu aibă niciun fel de influență.

Și mai spunea Ilie Bolojan, la finalul discuției cu președintele Nicușor Dan, că, totuși, liberalii ar fi dispuși să negocieze și cu o altă nominalizare făcută de președinte, doar în cazul în care un premier ales de președintele Nicușor Dan, fie că este un premier tehnocrat sau un premier independent, ar continua măsurile actualului Guvern, și anume reducerea deficitului bugetar și reducerea datoriei publice.

Dacă ne referim mai departe la cei de la USR, au venit și ei cu o variantă nouă în aceste negocieri.

Dominic Fritz spunea că USR ar accepta o rocadă cu guverne minoritare, ca partidele de dreapta să fie primele care preiau puterea. Însă, în viziunea USR, ar putea fi instalat la Palatul Victoria un premier tehnocrat pe care să-l aleagă președintele Nicușor Dan, să fie agreat de forțele politice, iar acest premier tehnocrat să conducă succesiv două guverne minoritare: mai întâi un Guvern PNL-USR-UDMR, ulterior un Guvern al Partidului Social-Democrat.

Însă poate concluzia acestor ore complicate de negocieri a tras-o liderul minorităților naționale, Varujan Pambuccian, cel care, după ce a ieșit de la discuțiile cu președintele Nicușor Dan, spunea că nu s-a schimbat absolut nimic, că situația nu este deloc una bună și că ne aflăm, practic, în același blocaj din urmă cu trei-patru luni, pentru că, în acest moment, nu are nimeni o majoritate în Parlament.

Ne așteptăm să se încheie negocierile de la Palatul Cotroceni undeva în jurul orei 15 și rămâne de văzut dacă, la finalul acestor negocieri, președintele Nicușor Dan va anunța oficial și desemnarea unui premier.