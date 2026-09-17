Vaticanul intră în cursa pentru Premiile Oscar cu un scurtmetraj documentar, o premieră în aproape un secol de istorie a acestor distincții. "Green Lava" spune povestea unui tânăr italian care suferă de distrofie musculară Duchenne și care își găsește puterea în comunitatea sa și în natura din Dolomiți, nordul Italiei, după pierderea fratelui său, răpus de aceeași boală.

Vaticanul intră pentru prima dată în cursa pentru Premiile Oscar. Povestea emoționantă din "Green Lava" - Capură X / Variety

Vaticanul va candida, pentru prima dată în istorie, la Premiile Oscar cu un scurtmetraj documentar realizat de un tânăr italian care suferă de distrofie musculară, conform revistei Variety, scrie Agerpres.

Intitulat "Green Lava", proiectul de 39 de minute îl prezintă pe un tânăr italian pe nume Giacomo Mattivi, care suferă de distrofie musculară Duchenne, o boală genetică ce provoacă slăbiciune şi atrofie musculară progresivă.

După pierderea fratelui său, Mattia, din cauza aceleiaşi afecţiuni, Giacomo "se confruntă cu limitările impuse de boală şi găseşte putere în comunitatea sa şi în natura care îl înconjoară", se menţionează în sinopsis.

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Filmul, produs de Vatican şi filmat în Dolomiţi, în nordul Italiei, va fi prezentat săptămâna aceasta la Los Angeles, în cadrul procesului pe care trebuie să îl parcurgă producţiile care doresc să fie luate în considerare pentru premiile Academiei Americane de Film.

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Este pentru prima dată când un film produs de Vatican concurează pentru Premiile Oscar în cei aproape 98 de ani de istorie ai acestor distincţii, considerate cele mai prestigioase din cinematografia internaţională.

Proiectul nu va reprezenta, însă, în mod specific Vaticanul în această competiţie. Spre deosebire de categoria lungmetrajelor internaţionale, care au nevoie de sprijinul oficial al unui guvern naţional sau al unui comitet specific al ţării respective, categoria scurtmetrajelor documentare, la care concurează "Green Lava", este exceptată de această cerinţă.