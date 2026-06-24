Ambasadorul SUA: Mihail Kogălniceanu va deveni cea mai mare bază NATO. Ce spune de reactoarele de la Doiceşti

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, a dat asigurări, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că Mihail Kogălniceanu va deveni cea mai mare bază NATO după extindere şi a infirmat că SUA retrag trupe din ţara noastră, spunând că este vorba doar despre o rotaţie normală de militari. Iar referitor la proiectul reactoarelor de la Doiceşti, a subliniat că România are dreptul suveran de a decide ce furnizor va utiliza, atât timp cât acesta este un furnizor american.

Ambasadorul SUA la Bucureşti a negat miercuri, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, că plecarea celor 1.000 de militari americani din România este o retragere, subliniind că este vorba doar despre o rotaţie de trupe.

Întrebat dacă America rămâne angajată în apărarea flancului estic al NATO, Darryl Nirenberg a transmis că angajamentul SUA rămâne ferm şi că descurajarea nu se bazează doar pe numărul de soldaţi, ci pe capabilităţile militare. Despre baza Mihail Kogălniceanu a spus că este impresionantă, că lucrările avansează bine şi că, atunci când va fi finalizată, va deveni cea mai mare bază militară NATO.

"Pentru început, aş dori să corectez informaţia: nu au fost 1000 de militari şi nu a fost o retragere. A fost parte a unei rotaţii normale de trupe. Important de reţinut este că descurajarea nu se bazează pe numărul soldaţilor aflaţi la sol, ci pe capabilităţi. Iar capabilităţile de aici rămân puternice şi, de fapt, vor deveni şi mai puternice. Am fost la Mihail Kogălniceanu vinerea trecută. Este impresionantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, prin viziunea pentru viitor. Va deveni cea mai mare bază militară NATO atunci când va fi finalizată, iar lucrările avansează într-un ritm foarte bun. În al doilea rând, este inspiraţional să vezi soldaţi americani şi români lucrând şi antrenându-se împreună pentru îndeplinirea misiunilor NATO", a declarat ambasadorul.

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În privinţa proiectului SMR de la Doiceşti, ambasadorul spune că România poate deveni un actor important pe piaţa europeană a energiei şi că ţara noastră are dreptul suveran de a decide ce furnizor va utiliza, atât timp cât acesta este un furnizor american.

"Permiteţi-mi să spun că România are potenţialul de a deveni un actor decisiv în domeniul producţiei de energie în Europa. De la gazele care vor fi extrase din Neptun Deep la începutul anului viitor, la tranzitul de gaze prin Coridorul Vertical, modernizarea şi extinderea la Cernavodă şi dezvoltarea continuă a hidroenergiei, potenţialul este extraordinar. În ceea ce priveşte tehnologia reactoarelor modulare mici (SMR), suntem foarte entuziasmaţi. Aşa cum a subliniat preşedintele Trump, energia va fi esenţială pentru alimentarea economiilor viitorului. Există un acord interguvernamental, iar în cadrul acestuia România are dreptul suveran de a decide ce furnizor va utiliza, atât timp cât acesta este un furnizor american şi proiectul avansează", a mai declarat ambasadorul.