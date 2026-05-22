Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti "are nişte probleme pe care nu e putem nega" şi a spus că timpul va arăta dacă ceea ce susţine acum "este real sau nu". Acesta a adăugat că România are nevoie, în multe domenii, de transfer de tehnologii.

Bolojan spune că proiectul reactoarelor de la Doiceşti are probleme care nu pot fi negate:"Timpul va confirma" - Hepta

Ilie Bolojan a fost întrebat vineri despre situaţia mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti: "Sunt trei planuri care au fost amestecate în aceste zile. Unul este planul parteneriatului strategic cu Statele Unite. Al doilea este planul transferului de tehnologie modernă în România şi al treilea plan este proiectul respectiv. Nu se pune problema ca în domeniul parteneriatului strategic cu Statele Unite să avem divergențe. Acesta este un plan pe care eu personal și Partidul Național Liberal îl susținem. În ceea ce privește transferul de tehnologii, România are nevoie de astfel de transferuri în multe domenii și tehnologiile moderne trebuie susținute", a răspuns Ilie Bolojan.

Acesta susţine că proiectul de la Doiceşti are probleme care nu pot fi negate.

"Dar al treilea plan, cel de care am discutat în mod real, nu-l putem nega, este proiectul propriu-zis. Şi aşa cum am precizat legat de acest proiect de la Doiceşti, el are nişte probleme pe care nu le putem nega. Şi timpul va confirma dacă ceea ce am spus este real sau nu. La fel, la centrala de la Iernut, putem să spunem că n-a fost începută de 10 ani şi că ar fi trebuit să fie terminată în trei ani de zile. Putem să spunem asta. Putem să spunem că, dacă nu rezolvăm un memorandum ieri în şedinţa de guvern, era greu să se contracteze cu cei peste 30 de subcontractori, care au făcut 90% din centrală direct de către Romgaz terminarea, ca să nu ne pierdem garanţiile şi aşa mai departe", a mai afirmat Ilie Bolojan.

Articolul continuă după reclamă

În 15 mai, Ilie Bolojan a dat un exemplu de ce a găsit în "cămara", unde afirmase, în ultima perioadă, că a aprins lumina, el arătând că reactorul SMR de la Doiceşti a consumat peste 240 de milioane de dolari şi "vom rămâne cu un teren şi cu nişte hârtii".

Premierul este de părere că responsabilă pentru eşecul proiectului care viza realizarea mini-reactoarelor nucleare de la Doiceşti este conducerea Nuclearelectrica, pentru că nu s-a asigurat că investiţiile făcute au un rezultat viabil. Acesta arată că sute de milioane de euro au fost investiţi pentru un teren, realizarea unor documente, pentru ca, în final, să se constate că investiţia necesară punerii în practică a proiectului este una uriaşă, iar preţul la care energia nucleară ar fi fost produsă este mai mare decât cel din piaţă.

"Mie mi s-a părut responsabil că, dacă îţi respecţi partenerii, să-i informezi. Aşa cum am făcut eu cu Ambasada Statelor Unite. Acest proiect are nişte probleme, ar fi bine să-l analizăm cât se poate de atent", adăuga Bolojan.

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a răspuns criticilor premierului interimar Ilie Bolojan referitoare la proiectul reactoarelor modulare mici de la Doiceşti, precizând că nu este un proiect politic, ci unul strategic.

"Un proiect de energie nucleară nu e un drum comunal sau un cămin cultural. Este una dintre cele mai sofisticate tehnologii din toate timpurile", îi transmite el lui Bolojan.

Nuclearelectrica arată, într-un document privind stadiul derulării proiectului, transmis Bursei de Valori Bucureşti, proiectul Reactoarelor Modulare Mici - Doiceşti are un potenţial enorm de dezvoltare a industriei nucleare româneşti, a Nuclearelectrica, a lanţului de furnizare, a sistemului educaţional asociat, al atragerii de investiţii.

Ulterior, Compania de stat Nuclearelectrica (SNN), operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, care deţine 50% din capitalul societăţii de proiect RoPower Nuclear SA, înfiinţată pentru implementarea proiectului reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doiceşti, cu tehnologia dezvoltată de americanii de la NuScale, a transmis că, pentru finanţarea proiectului, are în vedere atragerea de noi investitori, interes deja exprimat, accesarea de credite de la Agenţii de export, de granturi şi alte surse.

"Proiectul SMR este conform planificării ca buget şi etape, considerat robust din punct de vedere al securităţii nucleare, respectat în plan internaţional, cu interes din partea comunităţii investitorilor (investitori în camera de date), dezvoltat în echipe mixte de specialişti România - SUA, cu atenţie maximă acordată dezvoltării unui proiect reper pentru industria nucleară, implicit eficientizare maximă a costurilor", menţionează compania, adăugând că "proiectele energetice strategice sunt şi trebuie să fie transpartinice, dezvoltate strict în interesul României", se arată în comunicat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰