Costul tot mai mare al vieţii îi împinge pe românii cu credite ipotecare să caute variante pentru a reduce din povara ratelor. Când expiră perioada de dobândă fixă, românii pot căuta o altă bancă pentru refinanţare. Specialiştii spun că o metodă la îndemână şi care presupune şi cheltuieli mai mici este renegocierea cu propria bancă.

Cei mai mulți români cu credite caută să-și prelungească perioada de dobândă fixă.

Refinanțarea vă poate reduce rata cu câteva sute de lei pe lună, dar mutarea creditului nu este gratis. La un sold de 300.000 de lei, costurile refinanțării pot ajunge la 2.000 de lei. Cea mai bună variantă ar putea fi să renegociaţi cu banca la care sunteţi, care poate acceptă să schimbe condiţiile, iar costurile sunt zero.

Retenția este una dintre cele mai populare soluții acum. Practic, banca vine cu o ofertă mai bună ca să nu-și piardă clientul. Procesul este mai simplu, iar creditul rămâne în aceeași bancă.

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Retenția este un lucru foarte util pe care îi sfătuim pe clienți să-l facă, mai ales că procesul este unul foarte simplu. Cu o simplă cerere la banca unde are credit, poate obține costuri mult mai bune. Majoritatea băncilor sunt foarte dispuse să facă retenție cu clienții proprii.

Iar cine are acum un credit trebuie să se uite, înainte de toate, în contract. Mai ales dacă se apropie finalul perioadei cu dobândă fixă.

"Trebuie să fie atent la creditul pe care îl are. Trebuie să verifice perioada de dobândă fixă pe care acesta a ales-o, sau dacă are dobândă variabilă trebuie să apeleze și mai rapid la zona de refinanțare. Dacă vorbim de un credit cu dobândă fixă, trebuie să se asigure că are cea mai bună ofertă din piață", a explicat Cătălin Marin, broker de credite.

Și au motive să negocieze.

"Vedem o competiţie foarte mare între bănci, mai ales la creditele ipotecare. În 2026 găsim credite ipotecare cu dobânzi fixe care pornesc undeva la 4,55%, 4,99%, in funcţie de condiţiile de eligibilitate", a spus Irina Chiţu, expert bancar.

O scădere a dobânzilor nu se întrevede încă. Banca Națională a păstrat astăzi dobânda-cheie la 6,5%.

"BNR va reduce dobânda cheie doar în momentul în care va vedea că inflația a scăzut consistent, se menține jos și abia atunci va începe să scadă dobânzile", a mai spus Irina Chiţu.

Peste jumătate de milion de români au credite ipotecare.