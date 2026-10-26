Bărbatul care a aruncat doi pui de câine peste gardul adăpostului din Brașov a fost identificat. Oamenii legii i-au aplicat o sancțiune drastică.

Amenda uriașă primită de bărbatul care a aruncat doi căței peste gardul adăpostului de Brașov

Bărbatul din Brașov care a aruncat doi căței peste gardul adăpostului de animale a fost identificat și amendat. Acesta a fost sancționat cu suma de 12.000 lei pentru gestul său, anunță reprezentanții IPJ Brașov.

Ancheta polițiștilor de la Protecția Animalelor a fost deschisă după apariția în spațiul public a unor imagini care surprind cum cei doi pui de câine sunt aruncați, de persoana respectivă, peste gardul adăpostului.

Imaginile au fost făcute publice de Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Brașov și surprind un autoturism care ajunge la adăpost în afara programului de lucru cu publicul. Deși la intrare sunt afișate un număr de telefon și o sonerie, bărbatul a ales să arunce animelele peste gard.

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Comunicatul IPJ Brașov

"Verificările efectuate de către poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Braşov au dus la identificarea autovehiculului şi ulterior a persoanei bănuită de comiterea faptei, fiind vorba despre un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Braşov, care a fost sancţionat contravenţional cu amendă, în valoare de 12.000 de lei, conform prevederilor legale. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind posibile acte de cruzime sau abandon asupra animalelor şi reiterează importanţa implicării cetăţenilor în semnalarea unor astfel de situaţii", a arată în comunicat.