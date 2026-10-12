Țigările electronice, considerate de mulți o alternativă mai puțin nocivă la fumatul tradițional, ar putea diminua beneficiile renunțării la tutun în ceea ce privește prevenirea cancerului pulmonar. Un studiu amplu care a analizat datele a peste 4,5 milioane de adulți a identificat o asociere între utilizarea țigărilor electronice după renunțarea la fumat și un risc mai mare de cancer pulmonar și de deces provocat de această boală.

Studiu: Utilizarea țigărilor electronice după renunțarea la fumat creşte cu 56% riscul de cancer pulmonar - arhivă

Un studiu publicat în revista Nature Medicine, realizat pe peste 4,5 milioane de adulți din Coreea de Sud, sugerează că utilizarea țigărilor electronice după renunțarea la fumat poate diminua beneficiile abandonării complete a tutunului în prevenirea cancerului pulmonar.

Țigările electronice sunt adesea considerate o alternativă mai puțin nocivă la țigările convenționale. Cu toate acestea, efectele utilizării lor asupra riscului de cancer pulmonar în rândul persoanelor care au renunțat la fumat rămân insuficient elucidate.

O cercetare publicată în revista științifică Nature Medicine la 8 iunie 2026 a analizat relația dintre utilizarea țigărilor electronice după renunțarea la fumat și riscul de apariție a cancerului pulmonar, precum și mortalitatea asociată acestei boli.

Articolul continuă după reclamă

Peste 4,5 milioane de adulți incluși în studiu

Cercetătorii au evaluat datele a 4.524.895 de adulți cu antecedente de fumat convențional, care au participat la Programul Național Coreean de Screening al Sănătății în anul 2018. Analiza a inclus și informații medicale anterioare, din perioada 2012–2014, iar participanții au fost monitorizați până în decembrie 2023.

În funcție de istoricul fumatului, participanții au fost clasificați în fumători activi, persoane care renunțaseră recent la fumat și persoane care renunțaseră de mai mult timp. Utilizarea zilnică a țigărilor electronice la momentul inițial al studiului a fost folosită pentru identificarea persoanelor care continuau să utilizeze aceste produse după renunțarea la țigările convenționale.

Pe parcursul perioadei de monitorizare, însumând peste 24,1 milioane de ani-persoană, au fost înregistrate 35.887 de cazuri de cancer pulmonar și 12.807 de decese provocate de această boală.

Riscuri mai mari în rândul utilizatorilor de țigări electronice

Rezultatele au arătat că persoanele care utilizau țigări electronice după renunțarea la fumat prezentau un risc mai mare de cancer pulmonar decât cele care renunțaseră complet la fumat și nu mai utilizau țigări electronice.

Concret, utilizarea țigărilor electronice după renunțarea la fumat a fost asociată cu:

Un risc cu aproximativ 56% mai mare de apariție a cancerului pulmonar, potrivit estimărilor ajustate ale cercetătorilor.

Un risc de deces specific cancerului pulmonar de aproximativ două ori mai mare, comparativ cu persoanele care renunțaseră complet la fumat.

Asocierile au fost observate atât în rândul persoanelor care renunțaseră recent la fumat, cât și al celor care renunțaseră de mai mult timp. În subgrupul participanților considerați cu risc ridicat, asocierea cu incidența cancerului pulmonar a fost și mai pronunțată, riscul estimat fiind cu aproximativ 91% mai mare.

Renunțarea completă la fumat rămâne esențială

Autorii subliniază că rezultatele trebuie interpretate cu prudență. Studiul este unul observațional, ceea ce înseamnă că identifică asocieri statistice, fără a putea demonstra că utilizarea țigărilor electronice provoacă în mod direct cancer pulmonar sau decesele asociate acestuia.

Cu toate acestea, amploarea cercetării și consecvența rezultatelor evidențiază necesitatea unor investigații suplimentare privind efectele pe termen lung ale utilizării țigărilor electronice după renunțarea la fumat.

Potrivit concluziilor studiului, continuarea consumului de nicotină prin intermediul țigărilor electronice după abandonarea țigărilor convenționale ar putea reduce o parte dintre beneficiile renunțării complete la fumat în ceea ce privește prevenirea cancerului pulmonar.