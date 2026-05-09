Clipe cumplite pentru o copilă de doar 12 ani din Alba Iulia. Micuţa a fost fost înjunghiată cu o şurubelniță de un bărbat de 45 de ani, în timp ce se afla cu tatăl ei. Fata a fost lovită în zona spatelui şi a ajuns de urgenţă pe masa de operaţie. Individul ar fi vrut să se răzbune pe familia ei, din cauza unor conflicte mai vechi.

Scenele de groază au avut loc ieri în plină zi, într-o zonă considerată liniştită din Alba Iulia. Fata de 12 ani mergea spre casă după ore, împreună cu tatăl ei, când individul s-a apropiat de ea şi a atacat-o cu o şurubelniţă. Copila s-a prăbuşit imediat. Disperat, tatăl ei a cerut ajutorul oamenilor care treceau prin zonă. Toţi au sărit să ajute.

"A strigat bărbatul, zicea pe drum mergând în sus, să dea un telefon după salvare că ne-o atacat cu cuţitul. Erau două biciclete, că-s la mine în curte bicicletele şi ghiozdanul era jos. Şurubelniţa la fată i-o băgat-o în spate şi-o scos-o", spune martora.

Medicii au intervenit rapid şi au transportat-o de urgenţă la spital.

"Cu o plagă înţepată lombar dreapta, pacientă care a fost investigată în serviciul UPU şi transferată în sala de operaţie pentru a scoate obiectul contondent. Pacienta este stabilă hemodinamic şi respirator", spune Constantin Cânţa, UPU - SMURD Alba Iulia.

Anchetatorii spun că individul avea neînţelegeri mai vechi cu familia copilei şi că atacul ar fi fost un gest de răzbunare. În timpul scandalului, şi tatăl fetei a fost lovit şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

"Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a reţinut, pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, un bărbat, pentru comiterea infracțiunilor de tentativă la omor și lovirea sau alte violențe", spune Madalina Crişan, IPJ Alba.

Bărbatul urmează să fie prezentat în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.

