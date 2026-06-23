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"Metoda Accidentul" a făcut o nouă victimă. O pensionară a pierdut 30.000 de lei crezând că își salvează fiica

"Metoda Accidentul" a făcut o nouă victimă. O pensionară a pierdut 30.000 de lei crezând că își salvează fiica - Shutterstock
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.06.2026, 17:10 | Modificat la 23.06.2026, 17:11

O femeie de 80 de ani din Alba Iulia a rămas fără 30.000 de lei după ce a fost victima unei escrocherii. Aceasta a fost contactată telefonic de o persoană care s-a dat drept fiica sa și i-a spus că este internată într-un spital din Londra, iar ulterior a înmânat banii unui bărbat care s-a prezentat la locuința sa, potrivit Agerpres.

"La data de 23 iunie 2026, Poliţia Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 80 de ani, din municipiul Alba Iulia, cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni. Din primele cercetări a reieşit că, în dimineaţa zilei de 23 iunie 2026, femeia, în timp ce se afla la domiciliul său, a fost apelată, pe telefonul fix, de către o femeie care s-ar fi recomandat drept fiica şi i-ar fi spus că este internată la un spital din Londra. În timpul convorbirii telefonice, ar fi intervenit un bărbat care s-ar fi recomandat drept cadru medical şi i-ar fi solicitat femeii suma de 30.000 de lei pentru a achiziţiona un aparat medical, necesar pentru fiica sa", se menţionează într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba.

Ulterior, la domiciliul femeii s-a prezentat un bărbat căruia aceasta i-a înmânat suma de 30.000 de lei.

"La scurt timp, femeia a luat legătura cu fiica sa şi a constatat că a fost victima unei infracţiuni", se precizează în comunicat.

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Poliţiştii efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în vederea identificării autorilor şi recuperării prejudiciului.

Redactia Observator
Redactia Observator
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