Ancheta în cazul omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în urmă cu trei ani ar putea fi redeschisă. Totul după ce iubita omului de afaceri a fost arestată pentru că şi-ar fi ajutat prietena să-şi ucidă mama. Procurorii vor să afle acum, dacă femeia, antrenor de dezvoltare personală şi psiholog nu este cumva implicată şi în asasinarea fostului său partener de viaţă.

Arestarea Adrianei Viliginschi pentru complicitate la omor calificat ar putea declanşa redeschiderea dosarului de omor în cazul omului de afaceri Adrian Kreiner, însă acest lucru îl vor decide doar procurorii din Sibiu.

Surse Observator spun că fosta parteneră a milionarului ucis ar fi recunoscut complicitatea ei în faţa magistraţilor, sâmbătă, când a fost prezentată la Tribunalul Sibiu, unde aceasta a fost arestată preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Pas cu pas, psihologa ar fi sfătuit-o pe Amiana Păştina cum să îşi ucidă mama pentru a ajunge la averea ei, cum să prepare sedativele şi, de asemenea, cum să îş ascundă urmele. Mai exact, ar fi sfătuit-o pe aceasta cum să distrugă camerele de supraveghere folosind o bormaşină.

Mama Adrianei Viliginschi susţine că nu crede că fiica ei ar putea fi implicată în moartea fostului partener, pentru că ar fi rămas marcată după tragedie.

Între timp, luni au ajuns în faţa magistraţilor cei trei autori în cazul crimei lui Adrian Kreiner. Bărbaţii au fost prezentaţi la Curtea de Apel din Alba pentru că au contestat pedepsele primite pe fondul dosarului: doi dintre ei, detenţie pe viaţă, iar în cazul lui Costinel Zuleam, cel care a fost adus în ţară la începutul acestui an din Indonezia, a primit o pedeapsă de 30 de ani de închisoare.

Denisa Dicu Like Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag. ➜

