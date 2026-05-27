Un medic care se droga în timpul operaţiilor cu medicamente furate din farmacia spitalului a fost arestat la Vatra Dornei. Procurorii DIICOT îl urmăreau de luni de zile după ce colegii anestezistului începuseră să bănuiască ceva şi îi reproşau că ar fi pus în pericol pacienţii. În cele din urmă, doctorul a fost prins în flagrant la spital.

Anestezistul în vârstă de 40 de ani lua opioide din farmacia spitalului de anul trecut şi se droga chiar în timpul intervenţiilor chirurgicale, au descoperit procurorii.

Momentul flagrantului şi primele suspiciuni ale colegilor

Atunci, anestezistul avea la el două fiole şi o seringă. Colegii începuseră să bănuiască ceva de mult. La începutul anului, două asistente i-au făcut referat şi l-au acuzat de comportament periculos faţă de pacienţi şi medici.

"A avut un comportament aparte, să zic aşa, faţă de personalul care era la operaţie atunci. Recalcitrant, ieşea des din operaţie", a declarat Andrei Papa, managerul Spitalului din Vatra Dornei.

"Să fie apt pentru operaţie. Păi cum salvează el omul? Mergi la spital, nu ştii dacă mai ieşi", a spus o femeie.

Procurorii l-au arestat acum pe anestezist. Îl acuză de deținere de droguri şi delapidare.

"El, ca medic, manipulând substanţele, nu îţi trebuie o doză întreagă la anestezie. S-ar putea să-ţi rămână", a subliniat managerul Spitalului din Vatra Dornei.

Cum ar fi ajuns medicul să ia morfină şi fentanil din spital

Potrivit anchetatorilor, anestezistul a început să se drogheze cu morfină şi fentanil din farmacia spitalului după ce procurorii au arestat un dealer de droguri sintetice din Suceava. Surse Observator spun că medicul ar fi încercat să fure medicamente şi când lucra la spitalul din Câmpulung Moldovenesc.

"Am intrat la foarte multe intervenţii chirurgicale cu dumnealui ca anestezist şi nu am sesizat nimic ieşit din comun. Da, mai ieşea din când în când din sala de operaţie", a precizat Cristian Rusu, directorul medical al Spitalului din Vatra Dorna.

Sistemul medical a fost zguduit şi acum o jumătate de an din cauza unui medic care şi-a injectat sedative luate ilegal din farmacia spitalului unde lucra. Ştefania Szabo, directoarea medicală de la Spitalul Judeţean Buzău a murit atunci în camera de gardă.

