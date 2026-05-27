Haosul politic continuă, desemnarea unui premier nu se va face cel mai probabil nici în această săptămână. Anunţul preşedintelui Nicuşor Dan întârzie pentru că negocierile par a fi în blocaj. Niciun partid nu trece de liniile roşii deja trasate. Potrivit unor surse politice, şeful statului ar prefera un guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac.

Liderii politici sunt departe de o înţelegere pentru a depăşi criza poltică. Teoretic, toată lumea vrea cât mai repede un guvern plin, doar că partidele nu trec de liniile roşii trasate înainte şi după moţiunea de cenzură care a dărâmat guvernul condus de Ilie Bolojan.

Puzzle-ul politic este complicat pentru că USR şi PNL nu vor o nouă alianţă cu social democraţii. Nu vor nici guvern tehnocrat dacă în spatele numelor se află tot PSD. UDMR ar vrea refacerea coaliţiei şi nu vrea să se trezească într-un executiv doar cu social democraţii. Principalul scenariu este acum - guvern condus de Eugen Tomac, dar cu tehnocraţi în faţă, iar în eşalonul doi, oameni politici, potrivit surselor Obsevator.

Ilie Bolojan nu exclude o a doua nominalizare a sa pentru scaunul de la Palatul Victoria.

Articolul continuă după reclamă

"Am analizat cât se poate de serios o astfel de angajare, este o variantă secundară, cu premierul pe care îl va susţine PNL, inclusiv cu mine dacă va fi cazul. Ipoteza unui astfel de guvern a fost discutată, pentru că PSD nu-și asumă postul de premier, nu au acest curaj, PSD a dezertat practic. PSD după ce a dărâmat guvernul iresponsabil, de trei săptămâni a intrat prin boscheți.", a declarat Ilie Bolojan, premierul interimar al României, la DigiFM.

De partea cealaltă, social democraţii ar fi de acord cu un premier tehnocrat, inclusiv cu Eugen Tomac, spun surse politice.

"Decizia fermă a USR a fost că USR nu va mai face vreo coaliţie cu PSD şi nici nu oameni ascunşi în spatele unor măşti, mă refer la aşa zişii tehnocraţi care au carnetul de partid ascuns în buzunar spunând că sunt tehnocraţi doar ca să ducă dorinţele PSD mai departe.", a explicat Radu Miruţă, lider USR.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, ar vrea refacerea coaliţiei.

"Indiferent cine e premierul, dacă e Tomac, dacă nu va fi Tomac, trebuie restabilită coaliţia veche din PSD şi UDMR şi nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate şi cu USR, se poate şi cu PNL, se poate în multe variante inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea Guvernului, variante politice.", a spus Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Astăzi, Eugen Tomac, consilierul onorfic al preşedintelui Nicuşor Dan, a apărut în public, la Cotroceni, lângă şeful statului la o dezbatere despre dezinformare.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰